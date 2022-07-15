Страсти вокруг Дуниной горы или практика двойных стандартов

В интернете и соцсетях кипят страсти вокруг «Дуниной горы». В Вахонинском сельском поселении старательно продолжают искусственно раздувать конфликт, используя в своих целях неосведомленность жителей окрестных населенных пунктов о реальном положении дел. Сегодня мы проведем собственное расследование, чтобы окончательно разобраться в этой ситуации.

Согласно кадастровой карте Росреестра, территория под названием «Дунина гора» состоит из нескольких участков, которые находятся как в ведении администрации Конаковского района, так и в ведении администрации Вахонинского сельс­кого поселения. Это мес­то очень любят жители и гости нашего района, отдыхающие с палатками на природе. Здесь живописный берег с доступом к воде и прекрасные виды.

А теперь немного предыс­тории. Еще весной руководство АО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМП­ЛЕКТ» направило в Министерство туризма Тверской области, администрацию Конаковс­кого района и администрацию Вахонинского сельского поселения письма с просьбой согласовать и оказать поддержку в проведении корпоративного культурно-мас­сового туристического мероприятия, приуроченного к 30-летию основания организации. Предполагаемый формат события – семейный отдых сотрудников компании, желающих приехать в наш район изо всех филиа­лов, расположенных в самых разных уголках нашей необъятной Родины. Только представьте, на минуточку, весть о нашем «гостеприимст­ве» по-вахонински разлетится по всей стране!

Руководство компании предоставило детальный план мероприятия с подробной культурной программой бардовских песен, схемой расстановки локаций проживания и питания сотрудников, в том числе специально оборудованных мест гигиены. Было организовано заключение договоров на вывоз мусора, обработку территории от клещей и грызунов, дежурство пожарных расчетов, мобильных медицинских бригад, охраны и обеспечения общественного порядка. Несомненно, подобная продуманная организация мероприятия, с соблюдением требований действую­щего законодательст­ва, послужила бы прекрасным образцом культурного туризма и благоприятно повлияла бы на его развитие в нашем райо­не.

Министерство туризма Тверской области направило в администрацию Конаковского района обращение о содействии в организации данного мероприятия, администрация района согласовала проведение турслета 29-31 июля 2022 года на земельных участках, находящихся в своем ведении. Но тут начались сложности. До жителей Вахонинского сельского поселения была доведена искаженная информация о том, что на Дуниной горе АО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ» планируется не туристический семейный слет, а рок-фестиваль «Рок-корона фест». Была развита бурная деятельность по сбору подписей для обращения аж к самому Губернатору области. В открытых источниках уже опубликован текст данного обращения. Стоит отметить и тот факт, что в официальном ответе администрации Конаковского района указано, что о проведении данного рок-фестиваля им стало известно из интернета, никто за согласованием не обращался, позже из администрации Вахонино было переслано письмо от организатора фестиваля «Рок-корона фест» о согласовании, на которое администрация района дала отказ и направила документы в правоохранительные органы для проверки.

Однако кому-то было выгодно смешивать в одно абсолютно разные мероприятия и выдавать турслет за рок-фестиваль. Культурное мероприятие, не имеющее никакого отношения к рок-концерту, было названо «беснующейся многотысячной толпой, «подогретой» неограниченным количеством алкоголя» (цитата из обращения).

Обеспокоенные подобной перспективой местные жители, не разбираясь, подписывали обращение. Чтобы создать видимость массовости, были привлечены даже проживающие в десятке километров от Дуниной горы люди!

Разбираемся дальше. В тексте письма к Губернатору сказано: «Просим Вас спасти «жемчужину» Тверской области, уникальное красивейшее место на территории нашего поселения – Дунину гору. Не будет преувеличением сказать, что для нас Дунина гора – это как Красная площадь для России. Ее природа хрупка и ранима» (цитата). В адрес «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМП­ЛЕКТ» администрацией Вахонинского поселения было направлено письмо, в котором изложено, что «указанное место имеет особую эстетическую, рекреационную и историчес­кую ценность для поселения» (цитата). Написано-то написано, а что же происходит на самом деле?

Мы решили сами посмот­реть, как же заботятся в поселении об уникальной Дуниной горе? Что же мы увидели, прибыв на место? Совершенно не облагороженная, вытоптанная и замусоренная земля. В леске, на той части Дуниной горы, что находится в ведении непосредственно админист­рации Вахонинского сельс­кого поселения, кучи мусора, пластиковых пакетов, использованной одноразовой посуды, железных банок и стеклянных бутылок. Фотографии говорят сами за себя. Много отдыхающих с машинами и палатками. И это в будний день. Можно себе представить, что происходит здесь в выходные дни (собственно, вытоптанная дотла земля кричит о помощи). Вот она – та самая «эстетически ценная для поселения» уникальная территория!

Может все-таки рациональнее оборудовать это место контейнером для мусора и биотуалетами? Ведь это так соответствует вектору развития внутреннего туризма, обозначенного Губернатором Тверской области, когда необходимо «дикого» туриста приучать к организованному, культурному отдыху в наших красивейших местах. И, повторюсь, для реализации этого требуется ответственный подход к территории.

Двойные стандарты налицо. С одной стороны, вроде бы рьяно защищается Дунина гора, с другой стороны, нет никаких препятствий для массового наплыва «дикарей», которые оставляют после себя горы мусора.

Давайте задумаемся, кому выгодно чужими руками, используя подписи неосведомленных жителей, раздувать конфликт, благодаря которому чудесным образом от «неизвестных» авторов-активистов появляются в СМИ и социальных сетях статьи, явно носящие заказной характер, подогревая шумиху в выгодных для себя целях. Ведь довольно давно ходят слухи, что есть люди, которые очень хотят получить под свой контроль всю территорию Дуниной горы. Пока им это не удается. И сейчас такой удобный момент очернить тех, кто этому препятствует. Стоит хорошенько задуматься об этом. И прежде чем вступать в конфликт, выяснить всю достоверную информацию в официальных источниках, от органов власти, а не полагаться на голословные домыслы и искаженную в целях выгоды информацию.

Галина Долгова.