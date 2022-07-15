8 июля в России отметили День семьи, любви и верности – праздник, приуроченный к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Он официально установлен в России указом Президента от 28 июня 2022 года.

Семья, забота, взаимное уважение, согласие и любовь близких – главная опора и поддержка человека. А благополучная семья – основа крепкого и сильного государства.

В Конаковском районе продолжаются мероприятия, посвящённые этому празднику. В преддверии Дня семьи, любви и верности в гостиной ДК «Современник» прошла конкурсная программа «Счастливы вместе» для людей старшего возраста, организованная творческими силами РДК и работников Комплексного Центра социального обслуживания населения Конаковского района. В программе мероприятия приняли участие ансамбль русской песни «Северяночка» (руководитель Елена Васильевна Кривошеева, аккомпаниатор Виктор Воробьев) и вокальный дуэт Татьяна Темерова и Галина Разумова.

В этот день чествовали семейные пары Конаковского района, которые являются примером для молодых семей: Софию Алексеевну и Сергея Николаевича Бабушкиных из г. Конаково и Татьяну Анатольевну и Владимира Евгеньевича Курилович из с. Юрьево-Девичье. Так как в этом году в конкурсе участвуют всего две пары, организаторы опустили момент с жюри и решили, что обе пары – уже победители. Ну а чтобы убедиться в этом, познакомили зрителей с участниками поближе.



В конкурсе «Знакомство» ведущая взяла интервью у семейных пар. Семью Бабушкиных познакомила много лет назад Конаковская ГРЭС. София там проходила производственную практику в выпускном классе, а Сергей работал. Потом встречались в бору на стадионе (оба спортсмены). И сейчас, несмотря на возраст, пара продолжает занятия спортом. Сергей пять раз был чемпионом области в соревнованиях «Лыжня России». София в 2022 году в Москве заняла 3 место по неледовому керлингу. Много грамот, дипломов, наград за всю жизнь накопила эта семья.

Воспитали прекрасных детей, помогают с внуками. Сергей и София оба являются ветеранами труда, ветеранами атомной энергетики и промышленности. Заслуженные члены ветеранской организации Курской АЭС, члены общества инвалидов г.Конаково, когда-то Сергей организовал там спортивную секцию. Он победитель в конкурсе «Человек года-2017», в номинации «Преодоление».

Семья Курилович живёт в селе Юрьево-Девичье. У Владимира золотые руки, и Татьяна не отстаёт, оба увлекаются поделками из дерева, цветами и огородом. Татьяна занимается духовными практиками (медитация и т.д.). Оба геологи – страсть на всю жизнь. В 90-е годы Владимир переквалифицировался из геолога в строителя и построил дом для семьи.

Татьяна всю жизнь работала учителем немецкого, русского языка и литературы в Юрьево-Девичьевской сельс­кой школе, а сейчас является соцработником в Комплексном центре социального обслуживания населения. Также имеет образование геолога и медсест­ры. Татьяна прыгала с парашютом 99 раз! Но самое главное достижение – трое сыновей, внуки. У сыновей высшее образование, живут в Москве и Московской области, частые гости, особенно летом.\



Ещё много вопросов задали семьям и испытаний, и все их они прошли успешно, как всегда вместе. В этом и заключается успех их брака: все трудности и счастливые моменты преодолевать вместе.

В День семьи, любви и верности администрация Конаковского района сов­местно с ДК «Современник» провели прекрасное мероприятие для конаковцев и их гостей на площади у Волги. Кроме красочного концерта «Великая сила любви», на котором выступили лучшие коллективы районного Дворца культуры, было много разных развлечений для детей и взрослых. Работали детские интерактивные площадки, конаковские мастерицы провели мастер-классы для детей и взрослых, выставку-продажу декоративно-прикладного творчест­ва.

В рамках этого праздника Центр Молодежной Политики «Иволга» Конаковского района провел мероприятие «Сплочённая семья». В подвижном конкурсе приняло участие 10 команд. Им предс­тояло не только придумать название и девиз своей семьи, но и ответить на вопросы викторины, а также пройти «Весёлые старты».

В соревнованиях третье место заняла семья Павлюченко, вторыми стала семья Мищенко, а победителями стала команда Суховых-Карповых. Также волонтёры организовали весёлую фотозону.

Глава Конаковского райо­на Олег Лобановский наградил юбиляров золотых свадеб района и подарил им подарки от администрации: Владимиру Алексеевичу и Любови Ивановне Кушиным, Павлу Михайловичу и Людмиле Геннадьевне Каменец из г.Конаково, Константину Григорьевичу и Ольге Сергеевне Агаки и п. Радченко, Василию Николаевичу и Галине Михайловне Шпортко из Ручьевского сельского поселения, Сергею Георгиевичу и Людмиле Николаевне Шипяковых из п. Новозавидовский.



Олег Владимирович поздравил семьи с крепким браком и пожелал им ещё долгих лет жизни в любви и согласии.

«Хорошо, что появился этот замечательный праздник, - сказал глава, - Семья – это то, к чему стремится каждый человек в жизни, любой хочет чувствовать заботу и поддержку семьи, тепло её очага, что его ждут дома и любят. Но не каждый может создать крепкую семью, а у этих юбиляров всё получилось – они уже 50 лет счастливы вместе! Огромное уважение таким людям! Им хватило любви и терпения сохранить семью. Желаю всем прожить такую счастливую жизнь вместе с любимым человеком».

Л. Кикало.

Фото Дениса Насонова.