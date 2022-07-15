Под парусом к победе!

C 8 по 10 июля в event-отеле Ривер Клаб на Волге состоя­лись соревнования по парусному спорту. В Первенстве Цент­рального федерального округа и Первенст­ве Тверской области 2022 участ­вовало 98 детских экипажей клубов из разных городов: Воронежа, Долгопрудного, Коломны, Липецка, Москвы, Орла, Конаково, Пено, Рыбинска, Твери.

Церемония торжественного открытия началась с поднятия флага и гимна России. Открывали мероприятие первый заместитель главы Администрации Конаковского района Наталья Василенко, директор ДЮСШ «ОЛИМП» Сергей Салдин и самый младший участник соревнований Андрей Докукин из Москвы. Наталья Владимировна приветст­вовала юных спортсменов на конаковской земле от имени главы Конаковского района Олега Лобановс­кого:

- Это мероприятие очень важное и для вас, и для нас. Желаю каждому сегодня удачи, попутного ветра, и пусть победит сильнейший! Парусный спорт – прекрасный формат досуга, объединяющий людей.

Город Конаково представляла команда ДЮСШ «ОЛИМП». Перед спуском яхт на воду ребята были серьезны, целиком сосредоточены на работе и достижении результатов. Но как менялись выражения их лиц во время плавания! Открытые улыбки, живой интерес, вдохновение от занятия любимым делом! Парусный спорт технически довольно сложен, но при этом превосходно формирует характер, тренирует выдержку, дисциплину и силу воли. Ведь, находясь на воде, спортсмен одновременно должен оценивать обстановку, не упускать из виду соперников, следить за передвижением яхт, знаками, изменениями погодных условий. Во время соревнований юные конаковские спортсмены продемонстрировали хороший уровень специальной физической подготовки и знания навигации и такелажного дела.

На протяжении всех дней регаты ребят сопровождал Дмитрий Егоров, заменяющий тренера на мероприятии.



- За время соревнований ребята стали на несколько ступенек выше в профессиональном плане. Каждый следующий день они плавали лучше, чем предыдущий, – рассказал нам Дмитрий. – Главное, не мешать им самостоятельно раскрывать собственный потенциал. Важное условие при этом – удовольствие от занятий. Погода была довольно сложная – ломающийся слабый ветер, даже мастерам приходится довольно трудно в таких условиях. А у команды, что называется, «глаза горят». На воде вокруг них еще сотня таких же ребят, и все учатся друг у друга. И, конечно, многое зависит от тренера. С командой ДЮСШ «ОЛИМП» занимается прекрасный тренер – Илья Геннадьевич Аманов. Через год, я уверен, ребята еще серь­езно всех удивят.

По итогам серии гонок определились победители и призеры в личном зачете. Первое место в Первенстве Тверской области по парусному спорту в классе «Оптимист» среди девушек заняла Варвара Авдеева, 13-летняя спортс­менка из города Конаково. Все дни соревнований за девушку активно болела семья. После церемонии награждения, завершающей регату, мы узнали у Варвары и ее близких, какие эмоции вызвала у них победа в Первенстве.



- Я очень рада! Даже не ожидала, что получится. Теперь я больше верю в собственные силы, – ответила победительница.



- Было действительно неожиданно! Это всего лишь четвертый-пятый ее выход на воду. А Варя молодец – выиграла! – гордится Евгения Александ­ровна, мама спортсменки.

- Как говорится, «семь футов под килем и попутного ветра»! – говорит Александр Петрович, один из дедушек Варвары, много лет отработавший в речном флоте. – Пусть занимается, а мы – поможем и поддержим!

- Настоящее счастье, когда человек находит любимое дело и занимается им. Внучка нашла и показала, что может, что побеждает! – отвечает другой дедушка, Юрий Семенович.

Хождение под парусом, мастерство подчинять скорость ветра и силу воды – все это незабываемо. Надеемся, что стремление снова почувст­вовать вкус победы приведет Варвару к новым спортивным достижениям.

Татьяна Крыльцова, фото Екатерины Гумненко, Дениса Насонова.