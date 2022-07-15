новости спорта

ФУТБОЛ КО ДНЮ ДМИТРОВОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

9 июля на стадионе Спорткомплекса при МКУ«Дмитровогорский СДК», в рамках празднования Дня Дмитровогорского сельского поселения, состоялись спортивные состязания по мини-футболу среди команд Конаковского района и г.Ржева. В соревнованиях приняли участие 12 команд.

Открытие мероприятия по традиции началось с торжественного построения команд. С приветственным словом к участникам и гостям соревнований обратился Председатель Профсоюзного комитета ГК «АгроПромкомплектация» в Тверской области Денис Клементьев, пожелав спортсменам удачи и побед в турнире.

Все игры проходили в настоящей борьбе. Никто не хотел уступать соперникам заветный кубок. По итогам соревнований места распределились следующим образом: первое место в турнире заняла команда «Строители», второе место – команда «Ржев» и третье – у команды «Ручьевское».

Победители и призеры соревнований были награждены кубком, грамотами и медалями.

Праздник мини-футбола получился по-настоящему интересным и захватывающим, подарившим много положительных эмоций и хорошего настроения. Поздравления победителям!

Огромное спасибо Профсоюзному комитету ГК «АгроПромкомплектация» и ПО «Дмитрогорское» за активную помощь в организации футбольного турнира.

НОВЫЕ ПОБЕДЫ РОТАРУ

С 29 июня по 4 июля в Москве проходил Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ.

В этих соревнованиях участвовали сильнейшие гребцы. От Конаковского района в составе сборной Тверской области выступал мастер спорта России, член молодежной сборной РФ – Ротару Думитру (тренер М.Г. Суровцев).

На олимпийской дистанции 500 мет­ров в каноэ двойке он с напарником остался в шаге от бронзы, завое­вав четвертое место. На дистанции каноэ-четверка 500 метров, молодежная сборная с Ротару завое­вала серебро.

Думитру продолжит подготовку в молодежной сборной России и в сентябре будет выступать на международных соревнованиях в Москве «Кубок Доброй Воли».

Поздравляем земляка и желаем дальнейших побед!

ДУАТЛОН-КРОСС

9 июля в бору состоялся дуатлон-кросс. На открытии приветствовала участников заведующая отделом молодёжной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района Екатерина Владимировна Хорина.

Участники сначала должны пробежать, затем пересесть на велосипед и потом вновь преодолеть беговую дистанцию.

Участники 14 лет и младше сначала бежали 1,5 км, затем ехали 5 км на велосипеде и в конце бежали еще 800 метров. Победителями в этой категории стали Сардина Мария и Сардин Мирон.

У следующих возрастных групп дистанция была вдвое больше 3 км бег + 10 км велогонка + 1,5 км бег. Среди девушек 15-17 лет победительницей стала Самира Нагиева. Среди взрослых участников победителями стали Ирина Сардина и Алексей Шлепков, Наталия Поляница и Сергей Храмов.

Поздравляем наших спортсменов с отличными результатами и желаем дальнейших успехов.

Фото Вячеслава Орлова.

АРТЁМ ПОПОВ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

ЧЕМПИОНАТА РОССИИ!

9 июля в Москве в центре пляжных видов спорта состоялся второй чемпионат России по пляжной борьбе. Соревнования прошли в 4-х женских и 4-х мужских весовых категориях.

Среди мужчин весовой категории до 90 кг чемпионом России стал кандидат в мастера спорта по вольной борьбе из д. Мокшино, воспитанник ДЮСШ 14 Конаковского района Артем Попов!

Поздравляем спортсмена и тренера Павла Воронина!

Спортивные единоборства Тверской области.