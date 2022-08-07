28 июня 2022 года президентРоссии Владимир Путин подписал указ, согласно которому День семьи,

любви и верности получил статус официального праздника. Ежегодно мы будем отмечать его 8 июля.

В этот день в Твери состоится церемония вручения общественной награды – медали «За любовь и верность» супружеским парам, отмечающим в 2022 году юбилей совместной жизни. В Конаковском районе к награждению представлены пять семейных пар.

День семьи, любви и верности - праздник, приуроченный к православному дню памяти святых благоверных князя Петра и его жены Февронии Муромских. Так соединились и дополнили друг друга два праздника – православный и светский. В городе Конаково напротив загса установлена скульптурная композиция, посвященная этим святым. В день бракосочетания молодожены нашего города рядом с ним делают памятные фотографии.

8 июля, в 15 часов, на площади ДК «Современник» состоится праздничная программа «Семья - вот истинное счастье!».

Приглашаем гостей и жителей Конаковского района.

Любовь, трепетно и заботливо пронесенная через годы

35-летие совместной жизни отмечают Вячеслав Викторович и Елена Олеговна Смирновы.

Пара познакомилась еще в школьные годы, спустя пять лет отпраздновали свадьбу. Вместе работали на заводе «Микроприбор», вырастили дочь. Вячеслав Викторович – токарь 6 разряда, сейчас работает в АО «Конаковский завод стальных конструкций», а Елена Олеговна – сотрудник отдела загс администрации Конаковского района. Супруги пользуются большим уважением коллег, вместе отдыхают, принимают активное участие в воспитании внучки.

«Годы семейной жизни пролетели как один миг. Будто свадьба была совсем недавно», - рассказывает Елена Олеговна. Взаимная любовь, умение слушать друг друга, подсказанное житейской мудростью, - вот основа крепких семейных уз, считают супруги.

40-летие совместной жизни отмечают Сергей Николаевич и Ирина Витальевна Шаркаловы.

Сергей Николаевич и Ирина Витальевна познакомились на танцах. Зарегистрировали брак в День сотрудника Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Для семейной пары это вдвойне знаменательный день, ведь Сергей Николаевич – ветеран МВД, капитан, несколько десятилетий отслуживший на страже безопасности водителей и пешеходов на дорогах. Ирина Витальевна – директор МКУ «Старомелковская сельская библиотека». Много лет она вносит большой вклад в воспитание подрастающего поколения, проводит регулярные мероприятия в детском саду и школе, прививая детям любовь к литературе, истории, нашей Родине, уважение к старшему поколению.

Супруги воспитали двух дочерей, долгие годы совместной жизни прожили в согласии, любви и верности. По мнению Ирины Витальевны, самое важное в браке – терпение. И, конечно, женская мудрость.

45-летие совместной жизни отмечают Виктор Владимирович и Анна Михайловна Мамоновы.

Виктор Владимирович и Анна Михайловна вырастили двоих сыновей. Всю жизнь супруги практически неразлучны: вместе трудятся по хозяйству, ухаживают за престарелой бабушкой, вдовой ветерана войны. Из поколения в поколение в семье передаются уважение к старшим, преданность, любовь к родным. Примером своей жизни супруги показывают, насколько неразделимы понятия семьи, верности и любви. Ведь это самые важные ценности в нашей жизни.

55-летие совместной жизни отмечают Николай Сергеевич и Лидия Борисовна Андреевы.

Супруги воспитали двух дочерей, сейчас у них взрослые внуки, маленький правнук. В Конаковский район семья переехала в 1975 году. Николай Сергеевич более 30 лет трудился ветеринарным врачом на Завидовской птицефабрике, за добросовестный труд неоднократно награждался Почетными грамотами. Лидия Борисовна работала бухгалтером в администрации.

55 лет совместной жизни прошли в любви, гармонии и взаимном уважении.



«Очень важно уметь уступать друг другу», - говорит Сергей Николаевич. «Решать все разногласия спокойно, - добавляет Лидия Борисовна. – Без ссор, лишних переживаний. Уважать и прислушиваться к мнению супруга».

60-летие совместной жизни отмечают Василий Николаевич и Гертруда Николаевна Репины.



Будущие супруги встретились на севере, получив распределение после учебы в один поселок. «Наверное, это судьба, - вспоминает Гертруда Николаевна. - Мы встретились на тропинке, прошли мимо друг друга. Я оглянулась посмотреть на него, вижу, он и сам оглянулся. Так и познакомились». Спустя несколько лет поженились, 9 лет прожили в Казахстане, затем семья переехала в поселок Редкино. Василий Николаевич – часовой мастер, ветеран труда, до 80 лет работал на Редкинском опытном заводе, имеет множество наград за многолетний добросовестный труд. У пары двое детей – дочь и сын, внучка. Супруги считают, что крепкая семья – это доверие, согласие и забота друг о друге.

Беседовала Татьяна Крыльцова.