8 июля – День семьи, любви и верности

Уважаемые жители Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!

Тверская земля всегда была сильна большими и дружными семьями, щедрыми на родительскую любовь и заботу, воспитывающими детей на примерах взаимопомощи, уважения к труду и преданности Отечеству. Именно такие крепкие и здоровые семьи передают из поколения в поколение многовековые духовно-нравственные ценности нашего народа, являются прочной основой развития Тверской области и всей России.

Подлинным образцом прочности семейных уз, заботы о родных и своем крае стала жизнь супругов, святого благоверного князя Михаила Тверского и святой благоверной княгини Анны Кашинской.

Искренне желаю каждой семье Верхневолжья добра, счастья и благополучия! Пусть в ваших домах царят мир и согласие!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

Дорогие жители Конаковского района!

8 июля мы отмечаем один из самых добрых праздников – Всероссийский день семьи, любви и верности. Семья – главная ценность любого общества. Это крепкий дом, это дети и внуки, это наша поддержка и опора, это самое дорогое, что у нас есть. Главное назначение семьи - вырастить детей, дать им достойное образование и помочь определиться в непростом мире человеческих отношений.

Особые слова благодарности и признательности хочется выразить многодетным семьям, семьям с приемными детьми за щедрость души, родительский труд, терпение и заботу. А молодым семьям от всей души желаем крепить и приумножать семейные традиции, растить и воспитывать детей - наше будущее.

Крепкого здоровья, благополучия, радости и счастья вам, уважаемые земляки! Берегите свои семьи! Дарите каждый день дорогим вам людям слова любви и нежности!



Депутат Законодательного собрания Тверской области А.В.Слепышев,

глава Конаковского района О.В.Лобановский,

председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.