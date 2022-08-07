МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Следуйте за своей мечтой,

и тогда у вас точно всё получится

Закончился очередной учебный год, у одиннадцатиклассников завершились выпускные экзамены, и началась новая жизнь. Всё это случается ежегодно, но у каждого человека бывает впервые, у каждого это незабываемо!

Незабываемым стал нынешний учебный год и для Нигины Махсудовой.

Нигина обучалась в МБОУ СОШ № 9 г. Конаково с 1 по 9 класс. За время обучения в школе она показала себя прилежной и ответственной ученицей, без которой не обходилось ни одно школьное мероприятие, - рассказывает классный руководитель Ольга Панкова. - Про таких говорят «круглая отличница». Нигина награждалась Похвальными листами за отличные успехи в учении за все годы. Была постоянным участником школьных, городских и Всероссийских олимпиад по различным предметам, конференций, конкурсов, акций, и довольно успешно.

Нигина уравновешенная, выдержанная девочка с активной жизненной позицией. Дружелюбный, тактичный, коммуникабельный человек. С удовольствием помогала в подготовке и организации творческих мероприятий, досуговой деятельности. Была бессменным ведущим на всех школьных мероприятиях. Все годы была первым помощником классного руководителя. Всё, что делала, было качественно, добросовестно.

По окончании 9 класса Нигина успешно прошла вступительные испытания в Губернаторский класс при ТВГУ города Твери и решила там продолжить обучение. За два года обучения в Губернаторском классе, где обучение вели преподаватели Тверского государственного университета, Нигина показала блестящие результаты и закончила 11 класс с «золотой медалью».

Мы встретились с Нигиной и попросили ее ответить на несколько вопросов.

- Какой твой любимый предмет?

- Моим любимым предметом является биология. Изучать я её начала ещё с пятого класса, эта наука привлекла меня большим количеством информации об окружающем мире: приспособления насекомых, экологические взаимоотношения, семейства растений и строение человеческого организма - всё это помогло мне взглянуть на привычные явления природы другими глазами.

- Что нужно сделать для того, чтобы стать отличником?

- Для этого совсем не обязательно целыми днями напролёт сидеть над учебниками и зубрить все, что в них написано. Достаточно добросовестно подходить к выполнению домашних заданий, к каждому уроку и стараться правильно расставлять приоритеты, разграничивая занятия и отдых. Ну и, конечно, нельзя заставить человека учиться. Он должен сам стремиться к изучению новой информации, именно в результате этого рождается любовь к учебе.

- Куда ты планируешь пойти учиться дальше?

- Я планирую поступать в медицинский институт. Желание стать врачом появилось у меня ещё в раннем детстве: всегда хотела помогать людям. Несмотря на огромную ответственность, я уверена в своём выборе и стараюсь достичь поставленной цели.

- Расскажи о хобби.

- В свободное время мне нравится читать книги, особенно в жанрах фэнтези и детектив. Чтение помогает отвлечься от ежедневной суеты и погрузиться в удивительный мир, полный головоломок и неожиданных поворотов. Кроме того, я получаю огромное удовольствие от утренних пробежек, которые не только укрепляют здоровье, но и заряжают отличным настроением на целый день!

- Твое любимое место в Конакове.

- Мое любимое место - набережная Волги. Мы с родителями часто там гуляем, наслаждаясь свежим воздухом и красотой переливающейся в лучах солнца реки. Иногда летом на набережной я устраиваю со своими друзьями пикники, потому что здесь особая атмосфера.

- Твои пожелания будущим выпускникам.

- В первую очередь, мне бы хотелось пожелать будущим выпускникам не бояться трудностей. То, что сейчас может показаться непреодолимым, в итоге окажется не таким уж сложным, если прикладывать максимум усилий и не сдаваться. Экзамены являются лишь одним из жизненных испытаний, которое вам под силу преодолеть. Помните, что бессонные ночи, изучение огромного количества учебного материала, решение бесконечных тестов и заданий из сборников - весь этот труд обязательно окупится. Вы точно сможете добиться желаемого результата, если научитесь совмещать работу и отдых. Следуйте за своей мечтой, и тогда у вас точно всё получится!

Новые рабочие места



В настоящее время в городе Конаково реализуется инвестиционный проект по созданию филиала Торжокской обувной фабрики. Фабрика занимается пошивом современной спецобуви для персонала различных промышленных производств. Администрация Конаковского района взаимодействует с инвестором в организационных вопросах.

В рамках проекта будет организовано около 100 рабочих мест, не только швей, но и технических и управленческих сотрудников.

В чем преимущества данного проекта для города Конаково?

Во-первых, это экологически чистое производство. На территории города не будет полного цикла изготовления обуви, не будет литья подошвы и работы с клеем, а будет только пошив верхней части обуви.

Во-вторых, работодатель принимает на работу граждан с 18 лет, как мужчин, так и женщин, без специального образования и обучает персонал самостоятельно в течение трех месяцев. Во время обучения сотрудники получают фиксированную заработную плату. После получения необходимых навыков применяется сдельная система оплаты труда, т.е. зарплата зависит от индивидуальной выработки сотрудника.

Проведена первая встреча директора Торжокской фабрики с потенциальными работниками, которую помогли организовать сотрудники Центра занятости населения Конаковского района. По итогам встречи желающие были приглашены в Торжок, администрацией Конаковского района организована поездка. Люди побывали на головном производстве, своими глазами увидели, в каких условиях работает персонал фабрики, оценили высокотехнологичное оборудование, пообщались по поводу оплаты труда. Приятным бонусом в поездке стала экскурсия в музей фабрики, где гости из Конаково познакомились с ожившей историей фабрики и новейшим оборудованием, которое используется для производства обуви сегодня.

Запустить производство в Конаково планируется уже в этом году, но для этого необходимо начать первый этап обучения персонала. Он будет организован на базе фабрики в Торжке, работникам из Конаково на время обучения бесплатно предоставляется общежитие для проживания и бесплатный проезд от Твери до Торжка и обратно на электричке. Сейчас идет набор в группу для обучения, чтобы впоследствии эти люди были наставниками уже в конаковском филиале.

Обращаемся к читателям газеты «Заря»: если кого-то заинтересовал проект, обращайтесь с вопросами в отдел инвестиций администрации Конаковского района по телефону (848242) 49-777 (доб.131) и оставляйте заявки на работу. На обучение принимаются лица от 18 лет, без опыта работы и профильного образования. Период обучения - с июля по сентябрь 2022 г.

Этот проект очень перспективный и значимый не только для города Конаково, но и для всего района в целом. Это новые рабочие места, дополнительные налоговые поступления в бюджет города и района.

Дополнительная информация о ЗАО «Торжокская обувная фабрика» по ссылке: https://zaotof.ru

Особый режим

В Тверской области с 2 июля по 1 сентября 2022 года установлен особый противопожарный режим, который вводит запрет на посещение лесов и ограничения на разведение костров, особенно под кронами хвойных деревьев, на торфяниках, сжигание мусора, выжигание сухой растительности и другое использование открытого огня.

Решение принято на заседании президиума регионального правительства, которое 1 июля провел губернатор Игорь Руденя.

Ежедневно леса и торфяные месторождения будут патрулировать оперативные группы территориальной подсистемы РСЧС, в состав которых входят пожарные, представители УМВД России по Тверской области, лесоохраны, добровольцы и члены общественных организаций.

В рамках основных мероприятий проводятся воздушная разведка местности, а также космический мониторинг выявления термоточек.

Для регулярного мониторинга опасных лесных территорий и труднодоступных массивов применяются беспилотные летательные аппараты, которые способны в режиме реального времени передавать информацию о состоянии территории.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112).

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области

8 (4822) 39-99-99, ЕДДС Конаковского

района - 7 (48242) 4-97-78.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Главным управлением МЧС России по Тверской области 20 июля, в период с 10.40 до 10.45, будет проведена техническая

проверка системы оповещения населения Тверской области с передачей по каналам сети цифрового телевидения Тверской

области информационного сообщения.

Просим всех никаких действий по сигналу не предпринимать, соблюдать спокойствие и порядок.

Подготовлено пресс-службой администрации Конаковского района