Задай вопрос главе

Уважаемые читатели, редакция газеты «Заря» предлагает новую рубрику обратной связи с администрацией.

В ней мы совместно с администрацией и депутатами Собрания депутатов Конаковского района будем освещать интересующие наших жителей вопросы. По возможности вам будут отвечать работники отделов администрации и соответствующие службы. Самые интересные из них мы будем публиковать в этой рубрике.

Мы не оставим и дальше без внимания ваши обращения в редакцию по телефону 4-20-01 и письма в редакцию по адресу: г. Конаково, ул. Учебная, д. 3. Редакция газеты «Заря». Электронные обращения присылайте по адресу: konzarya@yandex.ru Спасибо за обратную связь!

Вопрос читателя Екатерины Ивановой:

- Моей дочери 15 лет, летом хочет работать. Я её воспитываю одна. Лишних денег в семье нет, поэтому я не против. Подскажите, куда нам обратиться. Я слышала, что в таком возрасте нигде не берут, кроме школьных лагерей, но там всё уже занято. Дочка самостоятельно искала работу, не нашла.