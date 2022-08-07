ВНИМАНИЕ! ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

С наступлением теплой погоды на сельхозугодьях и в лесу высыхает напочвенный покров в виде сухой травы и лесной подстилки. Как правило, все это поджигается неизвестными лицами, и неуправляемый огонь создает угрозу лесным насаждениям, а также населенным пунктам, расположенным вблизи лесных участков.

Основным виновником лесных пожаров является человек - его небрежность при пользовании в лесу огнем во время работы и отдыха. Большинство пожаров возникает в результате сельскохозяйственных палов, сжигания мусора, в местах пикников, сбора грибов и ягод, во время охоты, от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты. Часто можно видеть, что после отдыха в лесу остаются бутылки и осколки стекла. В солнечную погоду эти осколки фокусируют солнечные лучи и могут быть источниками возникновения пожара. Не полностью потушенный костер в лесу служит причиной последующих больших бедствий.

Статистика природных пожаров показывает, что их всплеск наблюдается в выходные дни, когда люди массово направляются отдыхать на природу.

Постановлением правительства Тверской области №346-рп от 1 июля 2022 г. на территории Тверской области установлен пожароопасный период с 2 июля по 1 сентября 2022 г.

ВНИМАНИЕ! В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

ВОЗДЕРЖИТЕСЬ ОТ ПОСЕЩЕНИЯ ЛЕСА!

ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЛЕСУ,

СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

Категорически запрещается:

- разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления для приготовления пищи;

- курить, бросать горящие спички и окурки, стеклянные бутылки;

- стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;

- оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином и иными горючими веществами обтирочный материал;

- заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания;

- выжигать хворост, лесную подстилку, сухую траву на земельных участках, примыкающих к лесным насаждениям.

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. В соответствии с законом 141-ФЗ от 28 мая 2022 г. штрафы за нарушение противопожарного режима гражданами налагаются в размере от пятнадцати до пятидесяти тысяч рублей.

В. ДАВЫДОВ, начальник

Конаковского отдела лесного хозяйства

ГКУ «Тверское лесничество Тверской области».