КОМСОМОЛУ ПОСВЯЩАЕТСЯ

1 июля в Комсомольском сквере установлена выполненная в металле колонна «Эпоха», посвященная Всесоюзному ленинскому коммунистическому союзу молодежи. Колонна изготовлена умельцами Конаковского завода стальных конструкций по задумке генерального директора А.П.Шинкаренко. Лично для него сам сквер имеет особое значение. С ним связаны детство, отрочество, юность. И первые молоденькие деревца в сквере высажены им вместе с друзьями-сверстниками под руководством отца Павла Петровича поболее 60 лет назад.



Вообще Александра Павловича можно назвать неофициальным шефом Комсомольского сквера. По его инициативе восстановлен (уже в металле) памятник погибшим в годы Великой Отечественной на конаковской земле воинам, смонтированы красивые входные арки в нижней части сквера, там же – изящная композиция «Корчева» с подсветкой в темное время суток в память о затопленном уездном городе…

И вот теперь – «комсомольская» колонна. Многим местным жителям и их гостям она будет напоминать далекую молодость и, безусловно, станет еще одной достопримечательностью славного города Конаково.

НАШ КОРР.