Почта России – служба, соединяющая людей

С 1994 года каждое второе воскресенье июля отмечают профессиональный праздник – День Российской почты. Несмотря на стремительную цифровизацию и увеличение электронного документооборота, востребованность услуг почтовой

связи не стала меньше.

В честь праздника в Твери состоится церемония награждения лучших сотрудников Почты России из многих районов Тверской области. В их числе Надежда Сергеевна Падалко, начальник отделения почтовой связи 3 класса ГОПС Конаково-6 Конаковского почтамта УФПС Тверской области.

В преддверии профессионального праздника состоялась наша беседа с Надеждой Сергеевной.



- Надежда Сергеевна, расскажите немного о себе: как пришли в сферу почтовой связи, как давно работаете?

- Пришла по стопам мамы – Людмилы Ивановны Падалко, которая всю жизнь посвятила почтовой связи. Свою трудовую деятельность я начинала с должности обычного почтальона, потом стала оператором связи, далее – заместителем начальника отделения почтовой связи, сейчас уже сама начальник. Окончив колледж Почтовой сети связи, поднялась по карьерной лестнице до должности заместителя начальника Конаковского почтамта, отработав на данном месте 9 лет. Но в связи с реструктуризацией в Конаковском почтамте должность заместителя начальника почтамта была упразднена, поэтому перевелась в отделение почтовой связи Конаково 6.

- Что вам нравится в вашей профессии?

- Общение с людьми, отсутствие монотонности. Почта России всегда идёт в ногу со временем, что даёт большой потенциал к развитию.

- Расскажите о вашем почтовом отделении, о коллективе.

- Отделение почтовой связи, в котором я работаю, расположено на ул. Революции, д. 2. Наше отделение обслуживает более 4000 тысяч населения в частном секторе и свыше 15 больших организаций. Коллектив у нас небольшой, но очень сплочённый, где каждый вносит свой вклад в общее дело.

- Бывали ли интересные случаи, связанные с работой?

- Всегда интересно, когда дети из школ и садов приходят к нам на экскурсию. Энергичные, громкие, любознательные. Всегда приятно рассказывать о своей профессии подрастающему поколению.

- Много ли изменилось в работе почты за последние годы?

- Изменения происходят почти каждый день: расширяется спектр услуг населению, современные технологии позволяют модернизировать и автоматизировать многие производственные процессы, совершенствуются формы и методы нашей работы.

- Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать человек для работы в сфере почтовой связи?

- Коммуникабельность, энергичность, чувство ответственности. Но главное - любить свою работу.

- Хотите поздравить коллег с праздником?

- Конечно! Поздравляю всех работников Почты России! Вы – незаменимые звенья, которые соединяют людей, прекращают ожидания, помогают дружбе. Желаю вам продуктивной работы, всегда хорошей погоды, благодарных клиентов!

Беседовала Татьяна Крыльцова.

Уважаемые сотрудники Конаковского почтамта, наши дорогие ветераны почтовой связи! С огромным удовольствием поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем Российской почты!

Как бы далеко ни шагнул прогресс, сколько бы ни придумали способов переписки и доставки, почта всегда будет самым близким и дорогим сердцу связующим звеном с родными людьми. Спасибо вам за бумажные письма и посылки в картонных коробках, за свежие газеты, пахнущие типографской краской, и за красочные открытки к праздникам.

Здоровья вам, любви, благополучия и удачи. С Днем почты!

Начальник Конаковского почтамта Н.А.Горбачева.