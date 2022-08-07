Кто-то из великих сказал: «Если в календаре ничего нет, а на душе неспокойно, то нужно придумать маленький праздник и отметить его, а иначе будет совсем невесело».



И вот 29 июня мы, работники Юрьево-Девичьевского досугового центра, пригласили всех, и ребят, и взрослых, на такой праздник. Праздник детского творчества, где будут раскрываться маленькие звёздочки, подающие надежды созвездия талантливых и смелых.

А назвали мы его очень просто – «Я талантлив»!

Говорят, талант - это ценный дар. А каждый малыш - это целый мир. Одни любят петь, танцевать, другие - мастерить, рисовать, сочинять. Я уверен, что каждый ребёнок талантлив по-своему, а неталантливых детей не бывает. Нужно просто в каждом ребёнке найти ту самую изюминку, ту самую искорку, которая когда-нибудь вырастет в звёздочку, и с годами появится талантливая личность, а может, и большая звезда.

Вы все талантливы с пелёнок.

Один – танцор, другой певец.

И даже самый маленький ребёнок

Артист, звезда и просто молодец!

Наше праздничное шоу открыл яркий танцевальный коллектив «Солнышко» (руководитель Алёна Куликовских). Они дали хороший старт и яркое начало нашему концерту танцем «Барыня».

Праздник продолжили лучшие вокалисты: Варвара Воронович с песней «Пряники русские», вокальный дуэт «Домисолька» в составе Вари Воронович и Вероники Толубаевой. Они исполнили три песни: «Лягушачий хор», «Пригласите песенку» и «Молоко», получив от зрителей хорошую порцию аплодисментов. Алина Меджидова представила зрителям свой вокальный и актёрский дар, исполнив песню «Вредная». Вокальный блок завершила нежная и изящная Александра Дмитриева песней «Ой, мальчишечка, пацан».

В концерте принимали участие театралы - «Чудаки» и чтецы - Дмитрий Овсянников, Ника Ляховская, Ксения Кожехова, Алина Меджидова, профессионально читавшие стихи любимых детских поэтов.

Следующий коллектив стал ярким моментом праздника. У него есть своё очень ароматное и яркое название - «Апельсинки», но мы им псевдоним придумали - «Крутые девчонки». Почему? Да потому что танцуют круто! «Соловушка» и «Ягодка- малинка» - так назывались танцевальные композиции в исполнении девчонок.

Кульминационным моментом праздничного шоу стало награждение всех детей, которые посещали пришкольный оздоровительный лагерь. Дипломами «Я талантлив» начальник лагеря Лариса Владимировна Рыбакова наградила участников в разных номинациях. Иван Грибачёв, к примеру, награжден в номинации «Лучший помощник вожатых», кто за достижения в спорте, кто за творческие работы - наградили всех! Ведь каждый ребёнок талантлив! Директор досугового центра Людмила Петровна Дмитриева вручила дипломы «Талантлив во всем» в номинации «Танцор диско» Дарье Канатчиковой, Еве Лазаревой, Лане Черемных, Анастасии Балясиной и Стефании Штраух. В номинации «Разговорный жанр» - Дмитрию Шеромову, а в номинации «Талантлив во всём» - Александре Дмитриевой, Алине Меджидовой, Веронике Толубаевой, Дмитрию Овсянникову, Ксении Кожеховой, Варваре Воронович, Нике Ляховской. Они и танцуют, и читают, и поют, и увлекаются прикладным творчеством, и спортом. Они - наша надежда и опора.

Мир творчества удивителен тем, что в нем нет границ, как и нет границ для нашей вселенной, усеянной множеством звёзд. Сколько их? Миллионы! Много миллионов. И в нашем селе сегодня загорелись новые огоньки от выступлений наших ребят на празднике «Я талантлив». Спасибо, ребята, за ваш талант!

Елена Спирина,

художественный руководитель Юрьево-Девичьевского досугового центра.