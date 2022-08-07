171 год поселку Новозавидовский

2 июля в Новозавидовском состоялся большой праздник – День поселка.

В этот день с самого раннего утра организаторы торжества вели последние приготовления: оформляли сцену, ставили скамейки для зрителей, украшали территорию, устанавливали аттракционы для детей, еще и еще раз репетировали концертные номера. В 10 часов начали работу тематические площадки. В Доме-музее Дрожжина прошел день открытых дверей, в рамках которого сотрудники музея подготовили и провели увлекательную программу «Без билета по всему свету, путешествия в мире живой природы». В поселковой библиотеке любители истории посмотрели презентацию об Иваньковском водохранилище. Не остались без внимания любители спорта. Фанатов футбола собрал матч на спортплощадке по улице Фабричная, в детском юношеском центре состоялся семейный шашечный турнир, прошли спортивные состязания по теннису и дзюдо, ребятишки с удовольствием приняли участие в веселых стартах. Праздничная программа включала в себя мастер-классы по бизибордам, квилингу, плетению кос, шоу мыльных пузырей, выступление иллюзиониста Евгения Соколова. Работала полевая кухня. Для поклонников мощных автомобилей была организована выставка дорожной техники с демонстрацией ее работы, которая прошла на улице Октябрьской.



Торжественную часть мероприятия открыл помощник главы Конаковского района Видади Тахмезов. Он сердечно поздравил новозавидовцев с праздником, пожелал здоровья, благополучия, счастья, успехов во всех делах, а посёлку – дальнейшего процветания. Видади Сулейманович зачитал поздравительный адрес от главы района О.В.Лобановского и председателя Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурина, вручил подарок.

Глава поселения Дмитрий Синягин в своём выступлении поблагодарил всех, кто трудится на благо посёлка и принимает активное участие в общественной жизни своей малой родины, наградил семейные пары, прожившие в браке 50 лет, спортсменов, достигших высоких результатов, победителей смотра-конкурса на самый благоустроенный двор, самых активных и преданных поселку жителей, работников библиотек.

Праздничную программу продолжили новозавидовские артисты и юные таланты из Мокшино. Народный хор русской песни «Верхневолжье» с солистом Олегом Овчинниковым исполнил песни «Гуляй, Россия!» и «Коробейники». Младшая группа танцевального коллектива «Браво» (руководитель Ксения Плукчи) исполнила танец «Шарики воздушные», Иван Захаров - «Румбу» на гитаре, вокалист Анатолий Беркис спел песню «Все пройдет», один из самых ярких коллективов Дома культуры шоу-группа «Радуга» подготовила к празднику костюмированный номер «Калинка» (руководитель, постановщик Елена Никифорова), средняя группа танцевального коллектива «Браво» выступила со своей жизнеутверждающей, творческой композицией «Мир», талантливая участница концерта Екатерина Глушенкова под аккомпанемент балалайки исполнила русскую народную песню «Теща для зятя пирог пекла». Поселок богат талантами! Художники, певцы, музыканты, поэты, танцоры! В этот день прошла премьера стихотворения Андрея Густава, написанного специально к Дню поселения.



Гвоздем программы стало выступление московской группы «Доктор Шлягер» с концертной программой «Билет в СССР» и, конечно, выступление ВИА «Агат».

Завершился праздник дискотекой и салютом.

Людмила Кикало.

Фото Дениса Насонова.