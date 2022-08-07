Гордость Конаковского района

В этом году колледжи Верхневолжья выпустили 5605 специалистов. Около 550 из них, то есть каждый 10-й выпускник, получили «красные» дипломы. В числе их и наши выпускники колледжей.

30 июня в Конаковском энергетическом колледже, филиале МЭИ-КЭК, состоялось вручение дипломов выпускникам 2022 года. В этом году на всех курсах выпустили 80 человек, из них 5 выпускников получили дипломы с отличием. Это Александр Ванагас, Диана Говтва, Иван Емельянцев, Надежда Галандина, Анастасия Токарева.

Многие выпускники в этот день вместе с дипломами получили Почётные грамоты за хорошую учёбу, активное участие в жизни КЭК и спортивных мероприятиях и Благодарственные письма родителям за хорошее воспитание детей.



Директор филиала:

- Уважаемые выпускники, завершился важный этап вашей жизни. Вы получили среднее профессиональное образование и готовы вступить во взрослую жизнь, о которой вы так мечтали. Забывая, что свобода - это ещё и ответственность. Сегодня государству от вас нужно, чтобы вы были патриотами, высокими профессионалами, специалистами и защитниками.

От того, насколько вы готовы, будет зависеть ваша дальнейшая жизнь. С высоты своих прожитых лет хочу сказать, что хорошо иметь друзей, но ничего надежнее и важнее семьи у человека нет. Семья принимает вас такими, какие вы есть, и это самое главное. Поэтому семью надо создавать и беречь.



Танцевальный ансамбль «Дебют» по традиции открыл торжественное мероприятие зажигательным танцем. С удовольствием и смехом посмотрели ребята видеоролики о студенческой жизни в энергетическом колледже. Она запомнится ребятам надолго, ведь в КЭК она разнообразна, и студенты нашли здесь своих друзей. В учебном заведении существуют спортивные секции, студенческий клуб и даже своя танцевальная студия.

103 выпускника Конаковского и Редкинского колледжей получили дипломы о среднем профессиональном и специальном образовании, 10 из них - с отличием (Конаково - 64; 57 - очная форма обучения, 7 - заочная), 39 – Редкино.

Дипломы с отличием, Благодарственные письма родителям за хорошее воспитание детей, сертификаты о внесении их имён в справочник «Лучшие выпускники Тверского региона 2022 года» получили выпускники двух конаковских колледжей: Ангелина Архипова, Ангелина Бойкова, Елена Гуреева, Иван Кирбасов, Даниил Дедов, Шохкарим Исмоилов, Ирина Сергиенко, Кирилл Елизаров, Сергей Васильков, Сергей Нагайцев.

1 июля на территории у Конаковского колледжа студентов и выпускников чествовали их родители, преподаватели и работодатели, которые не только поздравили студентов, но и наградили лучших из них грамотами и благодарностями. С успешным завершением учебы выпускников поздравили директор колледжа Мария Лупина, заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина, заместитель директора по УВР Лидия Леонтьева, преподаватели колледжа, представители работодателей.

Аггюль Арифовна:

- Вы все сегодня собрались в этом удивительно теплом, замечательном доме, учреждении профессионального образования. От имени главы Конаковского района Олега Лобановского поздравляю вас с завершением очень важного этапа в вашей жизни – получения профессии и диплома специалиста. Конаковский район удивительный, и ваши профессии очень востребованны. Если учесть, что мы являемся «Конаковской Ривьерой» и рекреационной зоной Тверской области, конечно, любой специалист по гостеприимству и гостиничному делу буквально на вес золота. Но не менее важны и повара-кондитеры, мастера общестроительных работ, потому что все эти специальности востребованны здесь, в нашем Конаковском районе. От всей души желаю вам приступить к работе, совершенствуйтесь, учитесь у опытных работников и повышайте свою квалификацию. Чем лучше будете работать, тем интереснее будет ваша профессиональная жизнь. И учитесь. Получайте высшее образование, получайте новые квалификации.

Мария Анатольевна:

- Дорогие студенты, летние каникулы – самая лучшая пора. Отдыхайте, встречайтесь с друзьями, путешествуйте, работайте, учитесь чему-то новому, наслаждайтесь солнечными летними днями, а 1 сентября мы ждём вас, отдохнувших и готовых к покорению новых вершин. Уважаемые работодатели, от всего педагогического коллектива примите слова искренней благодарности за помощь в воспитании и образовании наших студентов, за оказание благотворительной помощи колледжу. Уважаемые родители, спасибо вам за то, что вы проживаете студенческую жизнь со своими детьми и приходите к нам на помощь по первому зову. Сегодня у нас исторический день, впервые мы выпускаем студентов, обучавшихся по специальности «гостиничное дело». Дорогие специалисты по гостеприимству, все эти четыре года мы учились вместе с вами, вы для нас как первый ребенок – самый долгожданный и любимый, и все последующие поколения студентов мы будем сравнивать с вами, и эти сравнения всегда будут в вашу пользу. В вас вложено столько надежд и сил, что вы просто обязаны их оправдать.

Дорогие выпускники, сегодня для вас прозвучал последний звонок, и завтра ваша жизнь сделает крутой вираж - утром куратор уже не разбудит, Лидия Алексеевна не придет на помощь, преподаватели не сбросят в чат задания. Перед вами задачи будет ставить жизнь, и она не прощает ошибок. Но сегодня вы ещё студенты, и этот праздник в вашу честь.

Директор ЦМП «Иволга» поблагодарила волонтёров из числа колледжа за постоянную помощь организации и вручила самым активным дипломы.

Каждая выпускная группа подготовила к празднику ответное слово, выпускники благодарили любимых преподавателей за их педагогический труд, дарили цветы, делали общие фотографии. В конце праздника выпускники загадали желание и выпустили в небо воздушные шары, а также посадили вишни на память.

В добрый путь, выпускники! Желаем вам новых побед и свершений на большом жизненном пути!

Людмила Кикало. Фото автора.

В Конаковском районе медали «За особые успехи в учении»

получили 25 выпускников



4 июля в Твери прошло праздничное мероприятие в честь золотых медалистов. Губернатор Игорь Руденя в своём послании к выпускникам отметил, что успехи виновников торжества – это не только гордость учителей и родителей, но и гордость всего Верхневолжья.

Имена медалистов будут вписаны в книгу «Золотая молодёжь Верхневолжья».

Кирилл Поздняков, средняя школа № 2 г. Конаково;

Анастасия Дудник, Иван Павлов, средняя школа № 3 г. Конаково;

Марьяна Мамаш, Евгения Бережанская, Екатерина Галкина, Александра Малахова - гимназия № 5 г. Конаково;

Полина Алутина, Снежана Малышева, средняя школа № 7 г. Конаково;

Егор Наумов, Анастасия Воронцова, Дмитрий Тонких, средняя школа № 8 г. Конаково;

Мария Заметайло, средняя школа № 9 г. Конаково;

Софья Арсеньева, Анастасия Ковешникова, Иван Уткин, средняя школа п. Козлово,

Александра Игнатюк, Ксения Королькова, Арина Никитина, Алина Соболева, Владимир Соболев, средняя школа № 2 п. Редкино;

Александра Крюкова, средняя школа п. Озерки

Матвей Налётов, Городенская православная гимназия;

Марк Унтерберг, Дмитрий Юшков, средняя школа д. Мокшино.