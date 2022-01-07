Летом в России отмечают День молодежи - праздник,

посвященный тем, от кого зависит будущее нашей страны.



В этом году праздник отмечали во всех поселениях Конаковского района.

С 21 по 28 июня в библиотеке Старомелковского сельского поселения прошла Неделя молодежной книги «Читающая молодежь – надежда нации»: «Библиотека и молодежь: с книгой в будущее» - опрос-анкетирование.



25 июня в Первомайском сельском поселении было организовано спортивное мероприятие «Молодёжь за ЗОЖ».

В этот же день в деревне Мокшино Завидовского поселения провели обширную программу на разных площадках: в библиотеке, в парке, в клубе прошли дискотека, показ фильма, межпоселенческий легкоатлетический пробег «Олимпийский привет», мастер-класс «Браслет дружбы».



В с. Завидово прошли спортивно-развлекательная программа к Дню молодежи «Энергия будущего», мастер-класс по пластилинографии «Будущее - это мы».

27 июня в Ручьевском сельском поселении на площади у ДК провели тематическую программу «В руках молодёжи - будущее».

В Доме культуры Селиховского сельского поселения для молодёжи 26 июня была организована праздничная дискотека с программой, а 27 июня показан познавательный тематический фильм-лекция.

В Козловском сельском поселении в Гаврилковском сельском клубе прошли весёлые спортивные соревнования, а в Гаврилковской библиотеке - просмотр тематического фильма к Дню молодежи.

В Новозавидовском ДК состоялся фестиваль «Даёшь молодежь!», а в городском поселении поселок Редкино прошёл турнир настольных игр.

День молодёжи принято отмечать спортивными соревнованиями. Тем более, что погода в этом году выдалась тёплая и солнечная. Так, в городе Конаково и Конаковском районе различные массовые соревнования проходили несколько дней. 23 июня состоялись муниципальные соревнования среди оздоровительных лагерей в честь Олимпийского дня. В этот же день в п. Новозавидовский прошли муниципальные соревнования по футболу в честь Олимпийского дня.

Различные состязания проходили 25 июня на спортивном стадионе «Колизей» в г. Конаково. Это детская велогонка для будущих первоклассников, лёгкая атлетика, спринт (юноши, девушки, мужчины, женщины), на спортивной площадке набережной Волги массово прошёл пляжный волейбол (юноши, девушки, микст до 18 лет, женщины, мужчины, микст 19 и старше). В этот же день на берегу Волги прошли соревнования по настольному теннису (юноши, девушки, лица с ОВЗ), мужчины, женщины).

25 июня на спортивном стадионе «Колизей» состоялись соревнования по боксу (единоборства), рукопашному бою, хоккею с мячом и футбольные матчи:

юноши 2006 г.р. «Конаково - Рогачёво»

юноши 2010-2011 г.р. «Конаково - Дубна»

юноши 2012-2013 г.р. «Конаково - Завидово - Тверь»

ветераны «Конаково – AGC»

мужчины «Конаково – Завидово».

На спортивной площадке на ул. Гагарина играли в стритбол, а в шахматном клубе состоялись турниры по шахматам, а на Волге – зрелищный парусный спорт на катамаранах.

Подготовила Людмила Кикало.