Все пути открыты молодым!

В Конаковском районе в этом году 298 выпускников окончили школу, из них 25 – с медалью «За особые успехи в учении», а также дипломы с отличием получили студенты Конаковского колледжа и филиала МЭИ-КЭК. Они не только закончили школьную программу, но и освоили профессию.

По традиции их чествовали на открытии юбилейного, 85-го Дня города Конаково и Конаковского района. Незабываемый, волнующий момент в жизни каждого выпускника – это окончание школы. Это рубеж, где заканчиваются беззаботное детство и годы учёбы и начинается выбор дальнейшего пути. Кто-то из них пойдёт работать и получит опыт, кто-то продолжит учёбу, приобретая профессию в вузах.



В этот день выпускники получали заслуженное внимание всех собравшихся на главной площади, награды и аплодисменты. Глава Конаковского района Олег Лобановский поблагодарил родителей медалистов за хорошее воспитание детей. В поздравлении выпускникам Олег Владимирович назвал их «золотым фондом» нашего района, ведь они приложили большие усилия в учёбе и стали лучшими. Также своими достижениями и победами во многом они обязаны педагогам и родителям, которые правильно их воспитали. Поэтому их родителям вручили Благодарственные письма с подписью главы Конаковского района.

Уполномоченный по правам человека в Тверской области Надежда Егорова отметила:

- Символично, что День Конаковского района и г. Конаково и День молодёжи проходят в один день. В Конаковском районе созданы все условия для физического и духовного развития подрастающего поколения.

Выпускники, окончившие средние школы и гимназии Конаковского района с отличием:

Елизавета Шилкина - средняя школа № 2 г. Конаково;

Анастасия Дудник, Иван Павлов - средняя школа № 3 г. Конаково;

Мария Гончугова, Василина Кузнецова, Марьяна Мамаш, Ольга Фадеева, Евгения Бережанская, Екатерина Галкина, Александра Малахова - гимназия № 5 г. Конаково;

Полина Алутина, Снежана Малышева – средняя школа № 7 г. Конаково;

Егор Наумов, Анастасия Воронцова, Дмитрий Тонких, Никита Мокеев – средняя школа № 8 г. Конаково;

Мария Заметайло – средняя школа № 9 г. Конаково;

Анна Доценко, Екатерина Мишукова – средняя школа № 1 п. Новозавидовский;

Софья Арсеньева, Анастасия Ковешникова, Иван Уткин - средняя школа поселка Козлово;

Александра Игнатюк, Ксения Королькова, Арина Никитина – средняя школа № 2 п. Редкино.

Дипломы с отличием получили выпускники Конаковского колледжа:

Ангелина Архипова, Ангелина Бойкова, Алена Гуреева (специальность «Гостиничное дело»);

Сергей Нагайцев, Иван Кирбасов (специальность «Повар, кондитер»);

Даниил Дедов, Шохкарим Исмоилов (профессия «Мастер отделочных строительных работ»).

«Красные» дипломы получили выпускники Филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. Конаково: Александр Ванагас, Надежда Галандина, Иван Емельянцев, Анастасия Токарева, Диана Говтва.

Поздравили выпускников и вручили им памятные подарки председатель Собрания депутатов Конаковского района Дмитрий Евгеньевич Щурин, врио главы г. Конаково Дмитрий Николаевич Колупанский, председатель Совета депутатов г. Конаково Александр Николаевич Дзюбак.

Перед началом торжественной церемонии награждения лучших выпускников мы задали им вопрос: «Что для вас значит окончание школы?».

Вот что они отвечали:

Анна Доценко, средняя школа № 1 п. Новозавидовский:



- Это новый жизненный путь, новые открытия и переживания. Всё необычно и немного страшно. Я выбираю подходящий вуз и профессию, буду поступать.

Екатерина Мишукова, средняя школа № 1 п. Новозавидовский:



- Закончился один из жизненных этапов, мы приходим во взрослую жизнь. Теперь нужно выбирать всё самим, тот путь, по которому нужно следовать дальше, и самим принимать решения. Есть несколько технических направлений, из которых я пока выбираю.

Елизавета Шилкина, средняя школа № 2 г. Конаково:



- Для меня это начало новой жизни. Я прямо чувствую, как освобождаюсь от всего старого, и впереди у меня всё другое.

Мария Гончугова, гимназия № 5:



- Это новые достижения, новые цели, активности. В общем, чистый лист, огромные планы.

Даниил Дедов, Конаковский колледж:



- Для меня это осуществление моих планов – я буду военным, хочу связать свою жизнь со службой в рядах ВС РФ.

Шохкарим Исмоилов, Конаковский колледж:



- Окончание одного этапа и начало нового. После школы я пойду работать, хочу помочь семье. Далее планирую поступить в высшее учебное заведение.

Иван Емельянцев, КЭК:



- Для меня это открытие новых горизонтов. Я вступаю во взрослую жизнь, где будет очень много нового, непонятного. Будет трудно, но я постараюсь. Я пойду работать в Москву, на электростанцию, для начала электромонтёром.

Анастасия Токарева, КЭК:



- Для меня это конец шикарной, активной, яркой студенческой жизни, которая мне очень понравилась, дала много новых друзей, впечатлений. И профессию колледж дал очень серьёзную, которая всем нужна, – энергетик. Планы у меня грандиозные, я пойду работать на ТЭЦ, филиал Мосэнерго.