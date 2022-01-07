МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

«Великолепная шестерка»

В детском саду №14 родилась инициатива провести веселые и увлекательные состязания для сотрудников детского сада, и организаторы придумали этим соревнованиям название: «Великолепная шестерка». Идею целиком и полностью поддержали в управлении образования администрации Конаковского района, центре методического и хозяйственного обеспечения, а помочь в ее осуществлении согласились педагоги детского сада № 10 г. Конаково.



Итак, на территории детского сада №14 встретились две замечательные команды - «В стартах только девушки» (детский сад №14) и «Быстрые кеды» (детский сад №10), две «великолепные шестерки», которые по итогам соревнований составили вместе «великолепную дюжину».



Уже на старте были оговорены главные правила всех эстафет: «Играем честно и сообща!» и «Если выиграл – радуйся; если проиграл – не расстраивайся, радуйся за коллег!». Именно они стали ключевыми принципами веселых соревнований, обеспечившими зажигательный и раскованный праздник здоровья, молодости, таланта. Удовольствие получили все: организаторы, ведущие, сами участники, не сдерживавшие положительных эмоций, гости, сотрудники детского сада, чья вторая смена позволила прийти поддержать коллег, воспитанники подготовительных групп, находящиеся по соседству прогулочные участки которых позволили не просто смотреть и аплодировать любимым воспитателям, но и стать активными участниками совместных танцев. Позитивная энергетика мероприятия, веселая музыка привлекали внимание и заставляли проходивших мимо людей замедлять шаг и улыбаться, а малыши – будущие воспитанники детского сада, прильнув к забору, получили первый положительный опыт взаимодействия с детским садом.

Участникам предстояло выполнить задания «Собери бусы», «Веселая змейка», «Грация», «Перестраивалка», «Накорми матрешку», «Дружная лыжная команда», «Пронеси воздушный шар».

Обе команды на «отлично» справились со всеми заданиями и по решению жюри, независимых экспертов и неравнодушных зрителей получили дипломы за 1 место в первых спортивных соревнованиях «Великолепная шестерка». Огромное спасибо инициаторам и организаторам праздника: заведующим Ольге Салаевой и Наталье Мишневой, сотрудникам детского сада № 14 г.Конаково - инструктору по физической культуре Ларисе Прохоровой, старшему воспитателю Наталье Мещаниновой, музыкальным руководителям Елене Агалаковой и Галине Кудряшовой.

Е. Гормаш, заместитель заведующего отделом дошкольного, общего и дополнительного образования МКУ ЦМХО МОО.

«Веселые старты»



В Конаковском районе в «Веселых стартах» приняли участие 350 воспитанников из 22 дошкольных образовательных учреждений города Конаково, поселков Редкино, Новозавидовский, Радченко, Изоплит, деревни Мокшино, сельских поселений Городня, Вахонино, Дмитрова Гора, Селихово, Юрьево-Девичье.

Вот что говорят о соревнованиях

их участники

И.А.Трофимова, старший воспитатель МБДОУ детский сад № 12 г. Конаково:

- В программу соревнований были включены эстафеты с обручами, мячами, а также блок весёлых эстафет с прыжками, ползанием в тоннелях. Восстановить силы, отдышаться и подготовиться к следующему этапу соревнований спортсменам помогали «артисты» из воспитанников детского сада. На площадке царил позитивный эмоциональный настрой. На награждении каждая команда получила набор развивающих игр от управления образования администрации Конаковского района, а каждый спортсмен – медаль, Почетную грамоту и сладкий приз - шоколад.

Л.В.Тагай, старший воспитатель МБДОУ детский сад № 11 «Црр» г. Конаково:

- Наша команда «Мобильные» соревновалась в силе, ловкости, смекалке, быстроте с командой «Ромашка» детского сада №10 г. Конаково. В эстафетах нужно было показать не только индивидуальную подготовку, но и умение работать в команде. Все очень переживали, старались, радовались победам. Участвуя в «Веселых стартах», ребята поняли: чтобы завоевать победу, мало быть просто физически сильным, необходимо при этом обладать достаточной целеустремленностью, силой воли, быть ловким и находчивым. На спортивной площадке царили смех, шум и веселье. Проведённый спортивный праздник сплотил ребят, никого не оставил равнодушным.

Е.С.Егорова, заведующий МБДОУ детский сад № 5 п. Редкино:

- В этих соревнованиях побеждает дружба, поэтому после их окончания для всех был проведен флешмоб, подаривший море положительных эмоций.

Н.В.Чеснокова, заведующий МБДОУ детский сад №1 с. Юрьево-Девичье:

- Мы рады, что детский сад с. Юрьево-Девичье в 2022 году стал участником районных соревнований, и ответственно подошли к мероприятию. Программа «Веселых стартов» была довольно насыщенной. Командам были предложены занимательные конкурсы: эстафеты с мячами, прыжки на фитболах, катание на самокатах и перетягивание каната, где они смогли проявить свои физические, умственные способности и навыки. Соревнования прошли в веселой и дружной атмосфере. Ребята получили заряд бодрости и хорошее настроение.

Е. Гормаш, заместитель заведующего отделом дошкольного, общего и

дополнительного образования МКУ ЦМХО МОО.

С огнём шутки плохи

В целях обеспечения жизни и здоровья людей, формирования культуры безопасного и ответственного поведения населения Тверской области, обеспечения безопасности детей в период подготовки и проведения летней оздоровительной кампании 2022 года отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Конаково и Конаковскому району совместно с пожарно-спасательными частями проводятся профилактические мероприятия с детьми детских оздоровительных лагерей. Данные мероприятия направлены на привитие навыков осознанного пожаробезопасного поведения, правильных действий в случае возникновения пожара.

Сотрудниками организуется разъяснительная работа по вопросам профилактики пожаров из-за детской шалости с огнём, а также проводятся практические занятия с показом пожарной техники.

Лучшие студенты

24 июня в Твери прошло торжественное мероприятие, посвящённое выпускникам, окончившим с отличием колледжи Тверской области. С успешным завершением учебы отличников поздравили губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев.



В этом году колледжи Верхневолжья выпускают 5605 специалистов. Около 550 из них, то есть каждый 10-й выпускник, получили «красные» дипломы.

В числе лучших – студенты Конаковского колледжа Ангелина Архипова, Ангелина Бойкова, Алена Гуреева, Иван Кирбасов, Даниил Дедов, Шохкарим Исмоилов, Ирина Сергиенко, Кирилл Елизаров, Сергей Васильков, Сергей Нагайцев. Директор колледжа - Мария Лупина.

Глава региона выразил слова благодарности руководителям, преподавателям и наставникам выпускников за их труд и преданность своему делу.