Главное- безопасность людей

27 июня состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством главы Конаковского района Олега Лобановского. В работе КЧС приняли участие члены комиссии, главы и главы администраций городских и сельских поселений, руководители служб жизнеобеспечения района.

Главные темы – меры по предупреждению гибели и травматизма людей на водных объектах Конаковского района в летний период 2022 года и дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности на территории Конаковского района в летний пожароопасный период 2022 года.

В целях предотвращения роста гибели людей на водных объектах в муниципальных образованиях необходимо провести комплекс превентивных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и охрану жизни людей на воде. Главам и главам администраций поселений дано поручение провести техническое освидетельствование органами ГИМС Главного управления МЧС России по Тверской области всех пляжей, состоящих на учете, утвердить перечни мест, запрещенных для купания, и организовать информирование населения о запрете купания с установкой информационных знаков «Купание запрещено», обеспечить выполнение Правил охраны жизни людей на воде и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах, осуществить информирование населения о правилах поведения на воде и оказания первой помощи пострадавшим, создать в муниципальных образованиях аварийно-спасательные формирования и организовать работу общественных (ведомственных) спасательных постов, дежурство в местах массового отдыха людей на воде, организовать в местах массового отдыха населения вблизи водоемов работу спасательных постов, дежурство представителей ВОСВОД, РОССОЮЗСПАС и иных общественных организаций, активизировать работу по созданию муниципальных аварийно-спасательных формирований. Управлению образования администрации Конаковского района даны рекомендации организовать дополнительные занятия в летних оздоровительных лагерях по основам безопасности на водоемах.

ОМВД России по Конаковскому району рекомендовано организовать маршруты патрулирования и профилактическую работу в местах массового отдыха людей на водных объектах.

Члены КЧС обсудили вопросы исполнения комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в Конаковском районе в пожароопасный летний период 2022 года. Главам и главам администраций поселений Конаковского района даны рекомендации принять дополнительные меры пожарной безопасности :

- запретить разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств и сооружений для приготовления пищи на углях на территориях поселений, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, предприятиях, полосах отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорог, в лесах всех форм собственности;

- запретить посещение гражданами лесов при наступлении III класса и выше пожарной опасности в лесах по условиям погоды;

- проводить ежедневное информирование населения о требованиях пожарной безопасности;

- организовывать в населенных пунктах круглосуточное дежурство подразделений добровольной пожарной охраны, определив порядок их взаимодействия с подразделениями государственной противопожарной службы. Руководителям пожарно- спасательных служб района рекомендовано организовать дополнительную проверку пожарных гидрантов, водозаборов и иных мест, приспособленных для забора воды пожарными автомашинами на территории поселений, поддерживать в готовности пожарно-спасательные подразделения к немедленному реагированию в случае возникновения ЧС и происшествий. КЧС принято решение о проверках противопожарного состояния административных зданий, учебных заведений, производственных объектов и мест с массовым скоплением людей. Проводить комплекс мероприятий по повышению пожарной безопасности на объектах культурно-зрелищных учреждений, домах культуры.

По всем обсуждаемым вопросам КЧС приняла соответствующие решения.