Задай вопрос главе

Уважаемые читатели, редакция газеты «Заря» предлагает новую рубрику обратной связи с администрацией.

В ней мы совместно с администрацией и депутатами Собрания депутатов Конаковского района будем освещать интересующие наших жителей вопросы. По возможности вам будут отвечать работники отделов администрации и соответствующие службы. Самые интересные из них мы будем публиковать в этой рубрике.

Мы не оставим и дальше без внимания ваши обращения в редакцию по телефону 4-20-01 и письма в редакцию по адресу: г. Конаково, ул. Учебная, д. 3. Редакция газеты «Заря». Электронные обращения присылайте по адресу: konzarya@yandex.ru Спасибо за обратную связь!

Вопрос читателя Алексея Курносова:

- Недавно в городе на всех мусорных площадках поставили синие контейнеры для непищевых отходов: стекла, металла, пластмассы. Планировалось, что их будут сортировать и отправлять на переработку. Их не подписали, с жителями не провели разъяснительную работу через СМИ, а ведь должна быть рекламная кампания, и самое главное, мусор из всех зелёных и синих контейнеров забирает одна машина. Зачем тогда было говорить о сортировке мусора?

На ваш вопрос ответила пресс-служба «ТСАХ»: Для вывоза вторсырья из синих контейнеров ООО «ТСАХ» приобрело специальный автомобиль в Конаково и Конаковский район. В ближайшее время установят остальные контейнеры, и автомобиль начнет их вывозить.

По брендированию контейнеров. Сейчас мы досогласуем последние моменты по этому вопросу с министерством природных ресурсов и экологии, и на контейнерах будет информация, что туда необходимо складывать жителям. Пока информация распространяется через СМИ, соцсети.