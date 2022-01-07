ЗЕМЛЯ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

18 мая члены Конаковской районной организации Всероссийского общества инвалидов совершили экскурсию к Ржевскому мемориалу Советского солдата и в краеведческий музей г. Ржева.



Ржевский мемориал советского солдата – самый масштабный монумент в истории современной России, призванный увековечить память героев Великой Отечественной войны. Центром мемориала является 25-метровая бронзовая фигура солдата, установленная на 10-метровом насыпном кургане, которую мы увидели еще издалека. Образ солдата собирательный, создавался по фотографиям воевавших солдат, взятым из архива Министерства обороны РФ. У подножия памятника оформлено место для возложения цветов. Наша группа тоже поставила там привезенную с собой корзиночку с цветами.

На мраморной плите с венком позолоченными буквами нанесена строка: «Мы за Родину пали, но она спасена» из стихотворения А. Твардовского «Я убит подо Ржевом»:

Мы за Родину пали,

Но она – спасена.

Наши очи померкли,

Пламень сердца погас,

На земле на поверке

Выкликают не нас.

Нам свои боевые

Не носить ордена.

Вам – все это, живые.

Нам – отрада одна:

Что недаром боролись

Мы за Родину-мать.

Скульптор Андрей Коробцов, воплощая образ солдата, был вдохновлен именно этими строками знаменитого стихотворения, написанного в 1942 году, то есть в самый разгар боев. Автор так объяснял творческое решение мемориала: «Он смотрит не на посетителей – живых людей, ради которых он отдал жизнь, а как бы внутрь себя. Поэтому мы сделали его лицо умиротворенным, задумчивым и даже отрешенным».

Действительно, солдат задумчив и с грустью смотрит на нас – потомков тех, кто погиб за наше право жить спокойной, мирной жизнью.

Фигура солдата поддерживается стаей из 35 журавлей, по замыслу автора, «уносящих душу солдата». И действительно, стая журавлей создает иллюзию парящей скульптуры, на которую хочется смотреть долго.

В комплекс мемориала входит и музейно-выставочный павильон. Музей оснащен мультимедийным оборудованием. Особенность музея – стеклянный пол, через который можно увидеть оружие, каски, гильзы, снаряды, гранаты, солдатский противогаз, пробитый пулями, и другие атрибуты, большая часть которых найдена поисковыми экспедициями при раскопках на местах боев.

На участке перед скульптурой – 55-метровая аллея. По обе ее стороны размещены гранитные стены с металлическими панелями. На панелях высечены 17660 фамилий павших на Ржевско-Вяземском направлении бойцов, гибель которых документально подтверждена.

Этот мемориал является филиалом Музея Победы, что на Поклонной горе.

Дальше наш маршрут лежал в город Ржев, которому в 2007 году присвоено почетное звание «Город воинской славы». Там мы осмотрели экспозиции в Ржевском краеведческом музее. Особенно большое впечатление произвела диорама «Бой за Ржев 24 сентября 1942 года».

Под Ржевом от крови

трава на века порыжела,

Под Ржевом поныне

шальные поют соловьи.

О том, как под Ржевом,

Под маленьким

городом Ржевом,

Великие, долгие,

тяжкие были бои…

Искренне благодарим главу Конаковского района О.В.Лобановского, предоставившего нам автобус, за возможность побывать членам нашего общества там, где ковалась Победа.

София БАБУШКИНА,

член КРО ВОИ.