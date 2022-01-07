Юбилей «Надежды»

18 июня в поселке Озерки отпраздновали 65 лет Дома культуры

Праздник прошел тепло, душевно, весело! Нас поздравили протоиерей Петр Дубяго, депутат Совета депутатов Конаковского района Марина Маматказина, специалист отдела МПКиС Конаковского района Ольга Иванникова, глава администрации п. Изоплит Александр Набатчиков. Наши соседи из Редкино - академический хор ДК «Химик» под руководством Михаила Туманова и Александр Забидаров своими талантливыми выступлениями подарили зрителям массу положительных эмоций. А наши артисты Николай Трунтов, Римма Юшкова, театральная студия «Зернышко», Роман Кузьмин, танцевальный коллектив «Наш вариант» под руководством Дианы Горбуновой, старшая танцевальная группа ДК «Озерецкий ложкарь», Елена Гусева, ведущие Павел Бойдаков и Мария Мякинина сделали все, чтобы праздник надолго запомнился и артистам, и зрителям.

Выставка фотографий, воспоминания о людях, событиях, трогательные встречи старых друзей, смех, улыбки, слезы - все было на празднике. Огромное спасибо всем артистам, которые дарят нам свой талант, зрителям, которые приходят к нам и дарят свое тепло, всем, кто помогал готовить и провести наш юбилей!

Татьяна ГУСЕВА, директор МКУ «Изоплитовский КДЦ «Надежда».