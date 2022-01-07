На велосипеде со Свечой памяти

В Юрьево-Девичьевском сельском поселении прошли мероприятия, посвящённые дню памяти и скорби. Традиционный митинг продолжился нововведением - велопробегом по маршруту «Бессмертного полка».

На митинг собрались все от мала до велика. Открыл его глава Юрьево-Девичьевского сельского поселения Андрей Лукьянов, также выступили председатель совета ветеранов Таисия Николаевна Бузуйкина и отец Владимир Романов. Участники почтили минутой молчания погибших в годы Великой Отечественной войны и ветеранов, ушедших от нас в мирное время, и возложили цветы к стеле погибшим воинам-землякам и к могиле лётчика Фёдора Ивановича Скворцова. Митинг вели Александра Дмитриева и Дмитрий Шеромов.



Велопробег «Свеча памяти» начали символично: отец Владимир, настоятель храма Георгия Победоносца, зажёг Свечой памяти лампаду, которую провезли по маршруту «Бессмертного полка». В нем приняли участие воспитанники детского сада, учащиеся школы и их родители, учителя и заведующая детским садом Наталья Чеснокова, а также гости села. Инициаторами велопробега стали инструкторы по ГТО Лариса Зуброва и Юлия Титова, заведующий спортивным сектором Пётр Зосько. Впервые велопробег прошёл 12 июня, и участники с удовольствием вновь проехали по маршруту в память о советских героях и даже устраивали генеральную репетицию двухколёсного шествия. На этот раз не только дети, но и взрослые заняли почётное место в дружной колонне. Не подвела в этот день погода: утренние тучи быстро развеялись, так что велосипеды блестели в лучах солнца. Велопробег завершился без происшествий, и во многом это заслуга взрослых, сопровождавших и на велосипедах, и на автотранспорте. Организаторы благодарят каждого из них, ведь когда мероприятие проходит безопасно, оно оставляет только положительные эмоции, а главное – вызывает желание повторить!

После велопробега его младшие участники посетили музей боевой славы при Досуговом центре, где для них провели увлекательную экскурсию. Дети с интересом расспрашивали об экспонатах, примеряли каски, держали в руках боевые гранаты и пистолеты, заводили патефон, играли на гармошке и фортепиано.