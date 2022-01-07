Городу Конаково – 85 лет

По меркам городов, 85 лет – это возраст юности. Наш город молод и красив, особенно летом. Много зелени и воды, он окружен реками Волгой и Донховкой.

Массово, весело и дружно прошёл в субботу День города Конаково и Конаковского района. Летом большинство городов Российской Федерации отмечает День города, и наш любимый город Конаково не стал исключением. В связи с пандемией три года подряд этот праздник не отмечался, поэтому подготовку к нему начали заранее. Готовилась программа мероприятия совместными силами двух администраций – городской и районной и двух коллективов ДК – «Современник» и им. Воровского. Также были задействованы работники библиотек и спортивных учреждений. Все готовились показать свои лучшие достижения, и им это удалось.

Как это было

День города и района в этом году был массовый и проходил на разных площадках: на центральной площади, на стадионе «Колизей», на спортивной площади набережной реки Волги, в городской библиотеке и даже в акватории Волги. Большую сцену заранее возвели в центре, на главной площади города.

Сценарий праздника разрабатывался так, чтобы отметить всех лучших людей, которые славят наш край победами в спорте, учёбе, творчестве.

По традиции в начале торжественной части праздника горожан поздравили официальные лица: заместитель председателя правительства Тверской области, министр экономического развития Тверской области Иван Егоров; уполномоченный по правам человека в Тверской области Надежда Егорова, глава Конаковского района Олег Лобановский, временно исполняющий полномочия главы города Конаково Дмитрий Колупанский, председатель Собрания депутатов Конаковского района Дмитрий Щурин, председатель Совета депутатов г. Конаково Александр Дзюбак, Благочинный Конаковского округа протоиерей Петр Дубяго.

Торжественное чествование и награждение

По давно сложившейся традиции кульминацией праздника стало чествование и награждение лучших выпускников, молодожёнов, золотые и серебряные свадьбы города Конаково, лучших работников предприятий города и района, лучших спортсменов.

Традиционно со сцены поздравляют и молодожёнов, которые скрепили свой брак в этот день, а также те семейные пары горожан, кто прожил в браке 25 и 50 лет. Им дарят подарки и кричат «горько!», они исполняют вальс.



Ещё одна хорошая традиция – чествовать на сцене лучших жителей за активную работу, участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях города Конаково, за активную работу в проектах по благоустройству, лучших спортсменов и тренеров Конаковского района.



Воздушное шоу

В воздушном шоу приняли участие асы Федерации вертолётного спорта России торжественным пролётом с флагами России и г. Конаково.

Спортивные состязания

Конаковский район на протяжении многих лет держит лидерство по массовым видам спорта, поэтому, как всегда, в этот день проводилось много спортивных мероприятий по футболу, пляжному волейболу, велоспорту, лёгкой атлетике, стритболу, настольному теннису, парусному спорту.

Этот день был приурочен к Международному олимпийскому дню 23 июня. Ежегодно Олимпийский день включается в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий.



Наши соревнования трудно сравнить с Олимпийскими, но всё же сотни участников соревновались в разных спортивных дисциплинах.

Концерт

После торжественной части начался концерт с участием лучших городских и районных коллективов и солистов. В этот день было очень жарко и солнечно, но наши певцы и танцоры, как всегда, были на высоте и показали свои лучшие номера.



Приглашённые гости также сумели порадовать зрителей своими выступлениями. Особенно хорош был салют, который осветил вечернее небо разноцветными огнями.

Людмила Кикало.

Фото Д. Насонова.