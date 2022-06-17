ГОРОДУ КОНАКОВО - 85 ЛЕТ!

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
Уважаемый Олег Владимирович!
Уважаемый Дмитрий Евгеньевич!
Уважаемые жители!
Поздравляю вас с 85-летием города Конаково и Днем Конаковского района!
Этот замечательный праздник наполнен атмосферой радостных встреч и событий, добра и созидания. Он напоминает о богатой истории конаковского края и его удивительных людях, вписавших свои имена в летопись достижений и побед нашей Родины. Сегодня Конаковский район по темпам социально-экономического развития заслуженно занимает в Тверской области одно из ведущих мест, является признанным лидером в туризме, в создании современной инфраструктуры. Большая заслуга в этом принадлежит всем, кто трудится на предприятиях и в организациях города Конаково и Конаковского района, делает все, чтобы передать детям и внукам динамично развивающийся край с большим заделом на будущее.
Желаю вам успешной реализации намеченных планов на благо конаковской земли, Верхневолжья и всей России, счастья и процветания!
Губернатор Тверской области И.М.Руденя.
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Уважаемые жители города Конаково!
Тепло и сердечно поздравляем вас с 85-летием со дня образования города Конаково.
Для каждого конаковца это не просто знаменательное событие. Это, прежде всего, повседневный труд, радости и испытания, победы и желание идти вперед. 85 лет для истории - всего лишь миг, но для вас это время становления и роста, позволившее городу занять свое достойное место среди других муниципальных образований Тверской области.
На юбилейном рубеже город Конаково по-настоящему молод и прогрессивен. Здесь кипит жизнь, воплощаются смелые идеи.
Земля конаковская богата не только своими природным запасами, главное ее достояние – это люди, энергичные, образованные, талантливые, искренне любящие свою землю. Их трудом и упорством, умом и талантом создано все, что составляет сегодня гордость районного центра. Уверены, что общими усилиями, при общем согласии и взаимопонимании приумножатся все добрые традиции и город добьется самых высоких результатов!Дорогие друзья! Пусть с каждым годом процветает и хорошеет Конаково, а жизнь каждой семьи будет наполнена радостью, благополучием и уверенностью в завтрашнем дне.
С уважением, депутат ЗС Тверской области А.В.Слепышев,
глава Конаковского района О.В.Лобановский,
председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.