Профессия доброты и милосердия



Профессия медицинского работника подходит людям, умеющим сострадать и сопереживать, успокоить больного, а не только обследовать и лечить. У нас много достойных и квалифицированных врачей, медсестёр, но не только они составляют коллектив больниц и поликлиник. Есть много вспомогательных профессий, на которых держится вся структура медицины округа.

В третье воскресенье июня российское здравоохранение по многолетней традиции отмечает День медицинского работника.

Накануне, 17 июня, в районном Дворце культуры «Современник» состоялся праздничный концерт.

В зале Дворца культуры собрались медицинские работники Конаковского района, те, чья профессия - помогать людям, лечить их с помощью препаратов и душевного тепла.

С торжественной речью и поздравлениями выступили глава Конаковского района Олег Лобановский:

- Очень приятно видеть вас всех сегодня улыбающихся и без масок, а это ваша заслуга. Медицина идёт вперёд, становится глобальной, в крупных городах строятся современные медицинские центры. Но мы-то живём здесь, и, конечно, хочется, чтобы вы работали в нормальных бытовых условиях, чтобы всё у вас было для современных методов лечения и диагностики.

Ваш каждодневный труд требует большого физического и морального напряжения, любви к своей профессии и людям. Хочется поблагодарить вас всех за это, вашего главного врача, который пришёл к нам в непростое время.

Было приятно слышать, что многие больные ковидом пациенты из других районов Тверской области просились на лечение к нам в ковидный госпиталь, потому что здесь медики относятся к больным по-человечески.

Глава поздравил всех с их профессиональным праздником и поблагодарил за каждодневную очень важную работу, особенно выделив период пандемии, который мы смогли преодолеть благодаря стойкости наших медицинских работников. Тех, которые работали в ковидном госпитале, и тех, кто остался в меньшинстве в поликлиниках на приёмах и в других отделениях.

Также с торжественной речью выступили и пожелали конаковским медикам успехов в работе, благополучия, здоровья и счастья председатель Собрания депутатов Конаковского района Дмитрий Щурин и главный врач Конаковской ЦРБ Дмитрий Орлов.

На празднике присутствовали медсёстры, лаборанты, врачи, фельдшеры, а также сотрудники вспомогательных служб, ветераны.

Лучшие награждены Почетными грамотами министерства здравоохранения Тверской области, Почетными грамотами главы муниципального образования Конаковский район, а также благодарственными письмами ГБУЗ «Конаковская центральная районная больница».

Концерт, организованный совместно медиками и творческими работниками ДК, получился ярким, запоминающимся и в то же время тёплым и душевным. Медицинские работники на сцену выходили целыми отделениями, принимали поздравления и даже сами исполнили музыкальный номер и сняли весёлый фильм о своей непростой профессии. Оказалось, что работники реанимационного отделения не только большие профессионалы на своём рабочем месте, но могут петь, играть на музыкальных инструментах и у них прекрасное чувство юмора. А без юмора порой трудно пережить некоторые моменты их сложной работы.

Людмила Кикало.

Фото

Дениса Насонова.