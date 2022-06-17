МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Хочешь быть полезным? Бери и делай

В Конаковском районе набирает популярность экологическое волонтёрство. Все большее количество молодых людей собирают мусор, очищают берега водоемов, помогают животным, высаживают деревья, проводят экологические акции. Например, в Городенском сельском поселении руками добровольцев очищены от мусора придомовые территории, убраны общественные пространства, в поселках Редкино и Новозавидовский прошли акции по высадке деревьев. Молодежь г. Конаково, деревень Ручьи, Вахонино, Мокшино, сел Селихово, Первое мая, Юрьево-Девичье и Завидово принимает участие в акциях по очистке берегов водоемов, уборке парков и скверов, благоустройству территории.

Мы встретились с Розой Тяпухиной, одним из организаторов тотальной уборки в Городенском сельском поселении, и выяснили, что сделать для того, чтобы наши дворы и улицы были чище.

- Роза, расскажите немного о себе.

- Родилась и выросла я в селе Городня в многодетной семье. Здесь же училась в школе. Здесь живет моя семья.

- Когда впервые задумались об экологических проблемах?

- Об этом нам говорили в школе на уроках ОБЖ, природоведения, географии, биологии, труда. По-настоящему зацепила меня акция «сделаем», когда добровольцы объявили борьбу с синтетическим мусором. Не замечать эту проблему было сложно, когда мы с семьей ездили по объездной Московской дороге с северо-западной стороны, вместо леса справа и слева красовались ворота полигона, повсюду возвышались горы мусора, и было понятно, что мусор способен поглотить огромные территории и с этим надо что-то делать.

- Как вы лично проявляете заботу об окружающей среде?

- Дворовые субботники присутствовали в моей жизни ежегодно, с самого детства. Вместе с одноклассниками мы занимались чисткой общественных территорий села. В день субботника ребята шли не на уроки, а несли из дома инвентарь (лопаты, грабли) и убирали территорию, это было само собой разумеющееся полезное дело. Помимо этого, у нас были активные соседи, которые тоже регулярно устраивали общественные субботники у дома. Отходов в виде полиэтиленовых мешков в пору моего детства было мало, стеклотару всю принимали, в определенные дни в село приезжала машина, в магазине также был пункт приема тары. В Городне был пакетированный сбор отходов. Помню, как только ехал трактор, кто-то из детей караулил, чтобы не прозевать его. Бывало такое, что заиграешься и пропустишь у своего дома, так с ведром несешься до следующей остановки, хотелось поскорее выкинуть мусор и идти гулять. А вот уже в студенческие годы, начиная с 2009 года, общественные субботники исчезли, остались только дворовые.

В 2019 году я увидела призыв присоединиться к акции «сделаем» и решила узнать, есть ли у нас такая акция в области. На портале не отображался мой регион и тем более район. В группе ВКонтакте образовался небольшой актив добровольцев, я вошла в этот состав, стала ездить на большие уборки в область, в Тверь, чтобы поддержать делом, а не словом людей инициативных. Я тогда считала и до сих пор считаю, что поддержка таких инициатив - большое дело. Сообщество росло, я познакомилась с массой удивительных людей. Это был год выездных субботников. После этого стала организовывать массовые субботники дома. Скажу прямо, эта работа непростая, надо и людей собрать, и круг обязанностей определить, и, самое главное, решить вопрос с вывозом собранного мусора. Это действительно основной и трудно решаемый вопрос, который отнимает много времени.

- Как к теме экологии относится ваше окружение? Просвещаете своих друзей, знакомых и родных?

- В целом, положительно. Но вот насчет акций и добровольчества в этой сфере изначально негативно.Главным вопросом было: зачем? И это волновало не только близких родных, но и друзей.

Как-то незаметно получилось, что все мои друзья и родные в той или иной мере участвовали в субботниках, обе младшие сестры тоже добровольцы, так что нас как минимум трое на одной волне изначально. Самая близкая подруга - активная участница акций, с каждым новым мероприятием к нам присоединяются новые люди.

Как просвещаю? Пишу посты на эту тему. Стараюсь подавать пример: если кто-то спросит, я могу рассказать, но навязывать свою точку зрения не хочу, так как знаю, что людям это не нравится. Просто делаю свой маленький вклад, так скажем, если кто-то заинтересуется, то обязательно расскажу. Это такие элементарные шаги, которые мне сейчас в голову приходят.

- Сколько человек удается привлечь в экоотряд?

- Отряда пока нет. Неравнодушных самое маленькое число, одновременно участвующих было 16 человек. В этом году отозвались аж 48 человек без учета стихийно присоединившихся и тех, кто не хотел участвовать, но все же принял участие.

- Кто эти люди?

- Соседи, друзья, люди неравнодушные.

- Насколько активно жители участвуют в решении экологических проблем?

- Удивительно, но активно. И не только словом, но и делом. Одни активно пишут обращения, другие еще и в мероприятиях участвуют. Но хочется, чтобы таких людей становилось больше, чем тех, кто ждет кого-то, кто придет и уберет за них…

- Что удалось сделать за этот год?

- Провести масштабный общепоселковый субботник в селе Городня. Убрать все мы не успели в рамках мероприятия, но даже то, что убрали, превзошло ожидаемые объемы, как и ожидаемое число участников среди населения. В ходе мероприятия вскрылись новые проблемные места, поэтому все планы не осилили. Также считаю важным сказать, что нам удалось провести детское просветительное мероприятие, приуроченное к Всероссийскому субботнику. Освещали свою деятельность, участвовали в дебатах, писали комментарии. Вот даже внимание районки привлекли (улыбается). Значит, все не зря.

- Что осталось в планах?

- Завершить уборку береговой линии реки Волги, достичь полного устранения несанкционированных свалов, для начала в нашем поселении (мысли глобально, действуй локально) достичь раздельного сбора отходов.

- Кто финансово помогает, или все вопросы решаете сами?

- Вначале финансово помогал муж, многие участники самостоятельно приобретали инвентарь. В 2022 году партнерами мероприятий стали:

отделение партии «Единая Россия», ИП Липкин, ИП Гасанов, ИП Катаева, администрация сельского поселения Городня, ООО «ТСАХ», Р.В.Щеглов, М.Б.Гоз, Ибрагим Аджанбулатов, МУП «Красный луч» Городенского сельского поселения, МКУ «Городенская СЦБС», МКУК «Городенский сельский ЦКиД», инициативная группа жителей с. Городня.

- Что может сделать каждый, чтобы меньше вредить природе?

- Не оставлять мусор в неположенных местах, пробовать сортировать, даже если пока стоит только контейнер под смешанные отходы с повышенным классом опасности. Так сказать, научиться применять на практике навык, который в мире уже применяют, отказаться от мысли: чисто, где не мусорят, особенно касательно береговой линии, куда течением может принести отходы с других участков, где их бросили, пользоваться правилом: критикуя – предлагай. Возможно, ваше видение решения проблемы станет толчком для изменений. Быть инициативными. Перемены начинаются именно с вас и вашего желания творить перемены. Не оставаться в стороне от решения проблем. Становитесь кураторами мероприятия локально, участвуйте в организованных мероприятиях. Откажитесь от одноразового мусора, который не является жизненно необходимым. Пример: шарики воздушные, трубочки одноразовые - от этих вещей можно отказаться, и жизнь не станет печальнее от слова «совсем». Голосуйте рублем за перерабатываемые отходы. Это снизит нагрузку на полигоны в перспективе. Обзаведитесь набором для похода, который вы могли бы использовать ежегодно, купив один раз, он не займет много места.

О реализации программы

по капитальному ремонту

Беспрецедентную по масштабу программу капитального ремонта школ «Модернизация школьных систем образования» в рамках государственной программы «Развитие образования» реализует Минпросвещения России вместе с Минстроем России и субъектами Российской Федерации.

Уже в 2022 году в стране будет отремонтировано не менее 1300 школ, к концу 2023 года - 3000 школ, а до конца 2026 года - 7300 школ. На эти цели выделено 418 млрд. рублей.

Важно, что эта обширная программа включает не только капремонт и обновление школьной инфраструктуры, но и подготовку и повышение квалификации учителей по всей стране. Её итогом станет создание комфортной, безопасной и современной образовательной среды, которая вдохновляет, мотивирует детей учиться, творить и развивать таланты. В Конаковском районе в 2022 году в эту программу вошла СОШ п. Радченко.

Глава Конаковского района О.В.Лобановский провел совещание по вопросу капитального ремонта в школе поселка Радченко. На совещании присутствовали представители проектирующей и подрядной строительной организаций, которые осуществляют этот проект. Проектная документация, с учетом всех необходимых требований, находится на стадии завершения и будет полностью готова уже к 1 июля 2022 г. Выполнять ремонтные работы будет подрядчик ООО «АвангардСтрой» г. Твери. Дизайн-проект и цветовые решения будут согласованы с группой школьного общественного контроля, куда входят представители родителей, учеников и учителей.

В 2022 году планируется отремонтировать кровлю, систему отопления и провести ремонт фасада школы.

Итак, капитальный ремонт в школе поселка Радченко уже начинается, школа освобождает помещения для строителей. Глава Конаковского района акцентировал внимание на строгом соблюдении графика ремонтных работ, на обеспечении безопасности на строительной площадке, на соответствии выполняемых работ всем нормативным требованиям.

Со стороны администрации Конаковского района будет обеспечено полное сотрудничество и взаимодействие всех заинтересованных лиц с подрядной и проектной организациями.

Федеральная программа капитального ремонта школ не ограничится только ремонтными работами, она подразумевает масштабное развитие школ: закупку оборудования, повышение квалификации учителей, организации комплексных мер по обеспечению антитеррористической безопасности. Все это позволит создать комфортную и современную образовательную среду. Важно, чтобы школьники и учителя принимали участие в обсуждениях, чтобы проект был максимально открытым.

Подготовлено пресс-службой администрации Конаковского района