С юбилеем, отец Олег!

У каждого своя дорога к храму. Отец Олег Шерышев, настоятель храма Сорока мучеников севастийских, выбрал самую трудную, с 2012 года он строит огромный храм на берегу Волги для своих прихожан. Иногда у него, наверно, опускались руки, но вера в Бога помогала, и вот храм почти достроен, хотя впереди еще много отделочных работ.

С юбилеем поздравляем нашего уважаемого протоиерея Олега Шерышева!

Мы желаем вам крепкого здоровья и душевных сил, чтобы завершить ваше огромное дело жизни, чтобы ваше служение в новом храме было долгим и счастливым! Спасибо вам за наш храм, многая лета!

Дорогой наш отец Олег!

Поздравляем вас с днем рождения!

Дай вам Бог здоровья на многие лета жизни, мудрости, сил и терпения, Божией помощи и благословения во всех многочисленных делах, нелегких трудах и благих начинаниях. Мы вас очень любим, ценим и благодарим Бога, что по Его Промыслу вы появились в жизни всех наших прихожан, в судьбах всех тех людей, попечение о спасении которых вы несете в своем сердце. Мы искренне и от души благодарим за ваши мудрые советы, за искреннее участие, за чуткость и отзывчивость, за трогательное внимание ко всем нашим делам и проблемам, за ваши молитвы. Мы благодарны Богу за наш храм, за ваши старания, за то тепло, уют и благодать, что царят в его стенах, за великий Божий дар, что в нем есть место для каждого из нас. За то, что со всеми болезнями и болями души мы спешим под его светлый свод, чтобы отогреть и «полечить» душу, чтобы вынести частичку мира и благодати в свой дом и в свою жизнь.

Спасибо за ваши молитвы и труды! Многая вам лета!

Храни вас Господь!

Прихожане храма

Сорока мучеников севастийских.