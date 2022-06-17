18 июня в г. Конаково по Волге прибыл XXIII Волжский Крестный ход, который стартовал 4 июня от истока Волги под Осташковом. Это масштабное событие для всех православных верующих Верхневолжья.

В этом году Волжский Крестный ход проходит в рамках Года добрых дел и милосердия, он посвящен 450-летию перенесения мощей преподобного Ефрема Новоторжского и 150-летию со дня рождения и 85-летию со дня кончины священномученика Фаддея, архиепископа Тверского. Участие в событии принимают представители духовенства, православные верующие, жители и гости тверского региона.

Приветствие организаторам, участникам и гостям Волжского Крестного хода направил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Сегодня, начиная путь Волжского Крестного хода от истока Волги, мы обращаемся к нашим общим истокам православной веры, духовно-нравственных ценностей и традиций. Сегодня нас объединяет приверженность выдающемуся духовному наследию нашего народа. Сплоченность, верность традициям бескорыстного служения Отчизне, взаимопомощи и милосердия являются надежным фундаментом силы России, ее прошлого, настоящего и будущего», – отмечено в приветствии от главы региона.

Крестный ход по традиции начался от истока Волги в деревне Волговерховье Осташковского городского округа. Торжества традиционно открыла торжественная литургия в Спасо-Преображенском соборе, расположенном рядом с истоком Волги. После торжественного шествия к истоку прошел чин малого водоосвящения.

В Конаковском районе паломники побывали в селе Городня, а в 17 часов прибыли на причал набережной реки Волги в г. Конаково. Его встречали горожане и гости города, священнослужители конаковских храмов и представители администрации Конаковского района.

Завершился Крестный ход 23 июня в Калязине, где прошла литургия в Вознесенском соборе, торжественное мероприятие у памятника преподобному Макарию Калязинскому.

История Волжского Крестного хода берёт начало с 1999 года. Тогда в преддверии 2000-летия Рождества Христова по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 20 июня от истока Волги начался Крестный ход по водам трех великих рек: Волги, Днепра и Западной Двины. В 2000 году традиция освящения истока реки Волги и начало Волжского Крестного хода были объединены в один праздник.

По материалам

Тверской епархии.

Фото

Дениса Насонова.