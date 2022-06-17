15 июня, в преддверии Дня медицинского работника, лучших работников отрасли здравоохранения награждали в Твери. Поздравления медработникам Тверской области направил лично губернатор Игорь Руденя.

Лауреатами профессионального конкурса «Признание», который проводит министерство здравоохранения Тверской области, в этом году в номинации «Милосердие» стал коллектив Конаковского специализированного Дома ребёнка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики. За милосердие, добрые сердца и нелёгкий кропотливый ежедневный труд, за полное понимание значимости и важности дела.

Дом ребенка в г. Конаково открыт с 1994 года. Учреждение рассчитано на 80 мест. Число пролеченных детей в течение года составляет в среднем 150 человек. В Доме ребенка находятся дети от рождения до 4 лет для проживания, лечения и воспитания из семей социального риска, семей с тяжелым материальным положением, детей с тяжелыми заболеваниями и пороками развития при невозможности родителей оказывать им помощь на дому.

Материальная база хорошая: имеется все необходимое для содержания, воспитания и лечения детей.

С 2014 года в Доме ребенка работает отделение дневного пребывания для детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья и нарушениями в развитии, воспитывающихся в семьях города, как детский сад. С момента открытия отделения помощь получили 123 ребенка.

Всего за годы работы этого медицинского учреждения квалифицированную медицинскую, педагогическую и социальную помощь получили более 2000 детей.

В основном, это дети с ограниченными возможностями здоровья.

На базе Дома ребенка создано и работает методическое объединение воспитателей Домов ребенка Тверской области.

Главный врач Елена Павловна Румянцева работает в учреждении с его открытия врачом-педиатром, главным врачом – с 2011 года. Профессионал, человек на своём месте, отзывчивая и добрая.

- Самое главное – любить детей, жалеть их, хотеть с ними работать. Быть к ним участливыми, - считает Елена Павловна. - Люди, которых больные дети раздражают, не смогут работать в нашей сфере. Сейчас у нас хороший, сформированный коллектив из 97 человек.

Конечно, есть дефицит медицинских и педагогических кадров, но мы справляемся.

Людмила Кикало.

Фото Дениса Насонова.