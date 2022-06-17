День медицинского работника в Редкине

В воскресенье в нашей стране отметили День медицинского работника. 17 июня глава поселка Редкино Сергей Орлов с главой Конаковского района Олегом Лобановским поздравили коллектив МСЧ № 57 и его коллектив и руководителя Андрея Романова. «Наша больница - одно из лучших медицинских учреждений в Тверской области! Уважаемые медики, спасибо вам за ваш труд и наше здоровье! С праздником! Благодарных пациентов, здоровья, счастья, мира и добра!».