В «Крыльях» весело!

В Конаковском районе открылись палаточные сборы «Крылья», организованные центром молодежной политики «Иволга». 20 июня был первый день, когда с ребятами провели игры на знакомство. В сборах принимают участие 21 подросток города и района, среди них волонтёры «Иволги», трудные подростки, состоящие на учёте в детской комнате полиции, спортсмены и школьники на каникулах.

Территория, где установлены современные 9-местные палатки, огорожена. С подростками находятся взрослые из МЦ «Иволга».

В палаточных сборах подростки находятся в походных условиях вдали от дома и привычной среды, каждый день здесь расписан по часам: зарядка, завтрак, весёлые игры, конкурсы, работа по хозяйству, обед, полдник, плотный ужин. Вся еда поставляется из местного кафе. Ребята также будут заниматься спортом, военной подготовкой и многими другими полезными делами.

Сегодня к ним приехали гости из районной администрации и ОМВД РФ по Конаковскому району. Они пожелали ребятам интересного отдыха без травм, найти новых интересных друзей и увлечения.

Людмила Кикало.

Фото Дениса Насонова