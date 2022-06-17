Мы любим тебя, Россия!

12 июня россияне отметили государственный праздник - День России. По всей стране в этот день прошли праздничные мероприятия, посвященные нашей любимой Родине.

Наш город не стал исключением. На площади у фонтана, как в нашем советском детстве, играл духовой оркестр «Наше время» (руководитель И. Трындин), встречая гостей. На центральной площади лучшие солисты, вокальные и хореографические коллективы двух Дворцов культуры: районного «Современника» и городского им. Воровского выступили перед конаковцами и гостями города.

Вдоль площади сотрудники ПЧ-15 расположили технику МЧС. Дети оседлали большие пожарные машины, родители фотографировали их довольные лица.

Пришли посмотреть концерт сотни зрителей, многие вместе с друзьями, целыми семьями, с детьми и даже с собаками. Приятно было наблюдать за малышами, которые смотрели концерт из колясок или с папиных плеч, хлопая в ладоши. Молодежь вовсю «отрывалась», пританцовывая под музыку. Радовало, что в толпе было много молодых мам и пап - и будущих, и настоящих. Значит, россияне как нация не прекратят свое существование в далеком будущем.

Глава Конаковского района Олег Лобановский поздравил собравшихся с Днем России, отметив, что это особенный праздник:

- Он объединяет всех нас чувством любви к своей Родине, гордости за ее славное прошлое и верой в ее великое будущее. И в этот день мы осознаем себя единым, великим народом, который носит гордое имя – россияне, - подчеркнул глава района.

Депутат Законодательного собрания Тверской области Александр Слепышев тоже пожелал единения всем россиянам и жителям Конаковского района в это трудное для страны время:

- Обращаюсь к каждому из вас, давайте все, и я тоже, каждый на своём месте будем делать всё по максимуму, чтобы наша страна двигалась вперёд и развивалась. Россия сегодня - самая великая и могучая, и завтра она будет ещё краше и лучше. Здоровья всем, счастья и успехов, чтобы дом был полной чашей и в душе был праздник!

Главное достояние нашего района – это жители. За прошедшие со дня становления Конаковского района годы множество достойных имен наших земляков вписано в его историю. И в этом году свидетельство об утверждении кандидатуры для занесения на районную Доску почёта вручили начальнику смены Филиала «Конаковская ГРЭС» Ю.Ю.Симкину, заместителю главного врача ГБУЗ «КЦРБ» С.В.Демешко, оператору хлебобулочного цеха ОАО «Волжский пекарь Конаковский хлебозавод» Л.В.Воронцовой, начальнику бюро АО «Завод «Микроприбор» М.Л.Земсковой, начальнику отдела «ВНИИПРХ» Н.Н.Краснову, учителю английского языка гимназии №5 г. Конаково Л.В.Муратовой, старшему воспитателю детского сада №11 г. Конаково Л.В.Тагай, заместителю директора МКУ «ЖКХ» г. Конаково Г.Н.Белавкиной, тренеру-преподавателю по плаванию «ДЮСШ «Олимп» Конаковского района» Н.В.Захариковой, режиссеру ГДК им. Воровского С.М.Трямкиной, заведующему городской детской библиотекой Е.А.Марьянскому, директору МБОУ НОШ п. 2-е Моховое Е.П.Дегаевой, заместителю директора Городенской православной гимназии Н.С.Лагуновой, работнику Дмитрогорского мясоперерабатывающего завода Н.А.Щербакову, учителю географии МБОУ СОШ с. Завидово Е.М.Нурпиисовой, заместителю главы администрации Ручьевского сельского поселения Е.Н.Фадеевой, мастеру МУП «Первомайский Жилкомсервис» П.В.Васильеву, директору МБОУ СОШ с. Селихово Л.М.Смысловой, начальнику участковых уполномоченных Редкинского отделения полиции А.С.Котенкову, начальнику почтового отделения связи с. Юрьево-Девичье А.Т.Клиновой, социальному работнику ГБУ «КЦСОН» Е.В.Капраловой, координатору МИПОД «Бессмертный полк» п. Новозавидовский И.Б.Донцовой, педиатру ОСП «Новозавидовская районная больница» Т.В. Платоновой, председателю совета ветеранов п. Редкино Г.Г.Васильевой, акушерке «МСЧ № 57» В.М.Тумасьевой, начальнику отдела ОАО «РОЗ» И.А.Смирновой, заведующей хозяйством СОШ п. Радченко Н.В.Довбнянко, оператору МУП «Коммунальное хозяйство - Изоплит» И.В.Тулиной, директору ОАО «Молоко» Л.С.Володиной, директору МБУ ДО ДЮЦ «Новая Корчева» г. Конаково В.П.Гурову, заведующей отделом МКУ ЦМХО Л.Н.Кулиевой.

И пожилые, и дети радовались погожему дню и праздничной программе. Открыла концерт образцовая балетная студия «Арабеск» величавым танцем «Ой, Россия».

На сцене показывали чудеса гибкости и ловкости конаковские циркачи, исполняли песни и танцы самые лучшие наши солисты и группы. На площади фонтанов была организована детская зона с мастер-классами и различными и играми длю юных горожан.

Быть гражданином Российской Федерации – это высокая честь. Получение паспорта гражданина Российской Федерации является знаменательным событием каждого молодого человека. Председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е. Щурин торжественно вручил первые паспорта молодым жителям нашего города.

Кульминацией праздника стал прекрасный флешмоб «Мы любим Россию!», который подготовили сотрудники центра молодежной политики «Иволга» и их воспитанники юнармейцы и волонтеры.

Людмила Кикало.

Фото Дениса Насонова и Александры Митенковой.