Новая рубрика

Задай вопрос главе

Уважаемые читатели, редакция газеты «Заря» предлагает новую рубрику обратной связи с администрацией Конаковского района.

В ней мы совместно с администрацией и депутатами Собрания депутатов Конаковского района будем освещать интересующие наших жителей вопросы. По возможности вам будут отвечать работники отделов администрации и соответствующие службы. Самые интересные из них мы будем публиковать в этой рубрике.

Не оставим и дальше без внимания ваши обращения в редакцию по номеру телефона 4-20-01 и письма в редакцию по адресу: г. Конаково, ул. Учебная, д. 3, редакция газеты «Заря». Электронные обращения присылайте по адресу: konzarya@yandex.ru

Спасибо за обратную связь!