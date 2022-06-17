Интерактивная игра для воспитанников лагерей дневного пребывания

posted by admin on пт, 06/17/2022 - 09:30

В целях  формирования активной гражданской позиции молодых граждан РФ и повышения интереса подрастающего поколения к решению актуальных проблем общества, формированию у подростков политической культуры, гражданской зрелости, активизации деятельности органов ученического самоуправления в МБОУ СОШ № 2 9 июня  председатель территориальной  избирательной   комиссии  Конаковского  района Сергей Петрович Фомченко провёл замечательное мероприятие в летнем трудовом лагере. 
Помимо интересной  беседы о важности выборов для наших граждан, он в игровой форме провел ролевую игру  среди присутствовавших, задачей которой стало формирование у обучающихся представления об избирательной системе, а также избирательном процессе. Такие мероприятия помогут обучающимся развивать умение самостоятельно добывать знания; отрабатывать умение не только правильно излагать свою позицию, но и  занять собственную аргументированную позицию по вопроам улучшения уровня жизни. 
Мы уверены, что такой формат  способствует привлечению молодежи к участию в выборах и к работе в составах избирательных комиссий, повышению доверия молодых избирателей к институту выборов.
С. Байгулова, директор  МБОУ СОШ №2 г. Конаково.

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