Интерактивная игра для воспитанников лагерей дневного пребывания

В целях формирования активной гражданской позиции молодых граждан РФ и повышения интереса подрастающего поколения к решению актуальных проблем общества, формированию у подростков политической культуры, гражданской зрелости, активизации деятельности органов ученического самоуправления в МБОУ СОШ № 2 9 июня председатель территориальной избирательной комиссии Конаковского района Сергей Петрович Фомченко провёл замечательное мероприятие в летнем трудовом лагере.

Помимо интересной беседы о важности выборов для наших граждан, он в игровой форме провел ролевую игру среди присутствовавших, задачей которой стало формирование у обучающихся представления об избирательной системе, а также избирательном процессе. Такие мероприятия помогут обучающимся развивать умение самостоятельно добывать знания; отрабатывать умение не только правильно излагать свою позицию, но и занять собственную аргументированную позицию по вопроам улучшения уровня жизни.

Мы уверены, что такой формат способствует привлечению молодежи к участию в выборах и к работе в составах избирательных комиссий, повышению доверия молодых избирателей к институту выборов.

С. Байгулова, директор МБОУ СОШ №2 г. Конаково.