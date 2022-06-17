НОВОСТИ РАЙОНА

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Россия - Родина моя
День России – символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Во всех поселениях Конаковского района в этот день прошли торжественные мероприятия, концерты и спортивные состязания. В этот день в некоторых поселениях прошли и Дни поселков.
Изоплит
12 июня в поселке Изоплит состоялся концерт, посвященный Дню России. В концертной программе приняли участие вокалисты Николай Трунтов, Римма Юшкова, Роман Кузьмин, солистка коллектива «Озерецкие ложкари» Елена Гусева, участники ТТК «Дружба» под руководством Татьяны Дуниной, старшая и младшая танцевальные группы КДЦ «Надежда».
Мы благодарим МКУ «Изоплитовский КДЦ «Надежда» из поселков Озерки и Изоплит за отличный праздник, яркое выступление наших артистов, оформление сцены, костюмы, сценарий, музыкальное оформление!
Радуйте нас и дальше!
Т. ГУСЕВА, директор МКУ «Изоплитовский КДЦ «Надежда»
Козлово
11 июня в городском поселении п. Козлово прошёл День посёлка. Это один из любимых праздников жителей. Он всегда наполнен радостью и добром. Глава посёлка Ольга Фирсова поздравила жителей посёлка:
- Мы искренне желаем здоровья и процветания. Будьте счастливы, уважаемые жители посёлка! Мы благодарим всех, кто причастен к организации мероприятия, а также тех, кто сделал этот праздник ещё ярче.
На празднике были организованы спортивные соревнования, а также катания на лодках и лошадях. Последнему очень рады были маленькие жители посёлка.
На празднике присутствовали официальные лица: глава Конаковского района Олег Лобановский и депутат Собрания депутатов Конаковского района Марина Маматказина.
Олег Владимирович от всей души поздравил всех жителей посёлка:
- У каждого из нас есть дорогой сердцу уголок, наша малая родина – для вас таким уголком стал посёлок Козлово. Он является неотъемлемой частью Конаковского района и источником силы и вдохновения, дарит нам радость общения с замечательной природой, с лесами, реками, с родными и близкими, родившимися и проживающими здесь. От всей души благодарю тех, кто своим трудом, силами и талантом вносил и вносит неоценимый вклад в развитие и благосостояние поселка и Конаковского района в целом.
Желаю всем мирного неба, крепкого здоровья, счастья и добра! Пусть ваш поселок всегда будет цветущим и красивым, а жизнь каждой семьи – счастливой и благополучной!
Юрьево-Девичье
В День России каждый нашёл занятие по душе.
12 июня жители и гости села Юрьево-Девичье приняли участие в большом спортивном празднике, посвящённом Дню России.
На этот раз мероприятия начались в обед, ведь День России в этом году совпал с ещё одним важным праздником для верующих россиян – днём Святой Троицы. Так что в этот день можно было успеть всё: посетить праздничную службу, поучаствовать в спортивных и культурных мероприятиях.
Открыли праздник юные баскетболистки. В соревнованиях по стритболу приняли участие три женские команды 2010-11 г.р. Борьба получилась упорной, а подбадривали девочек члены семей, которые пришли болеть за спортсменок в праздничный день.
Юноши и мужчины тоже попробовали свои силы в баскетболе и проявили оригинальность в названии команд.
В матче по мини-футболу лидерство оспаривали две команды - «Памир» и «Юность». Лучшими оказались футболисты «Юности».
Параллельно с футболом стартовали соревнования и по настольному теннису.
А на площади перед Досуговым центром начались народные гуляния. Глава Юрьево-Девичьевского сельского поселения Андрей Николаевич Лукьянов поздравил всех с праздником.
Завершился праздник самым массовым и любимым волейболом. Яркой и очень символичной завершающей нотой волейбольного турнира стало исполнение всеми участниками гимна Российской Федерации. Без какой-либо подготовки и музыкального сопровождения, а просто от всей души, как это принято в нашей большой многонациональной стране! Победители и призёры во всех видах спорта были награждены медалями и кубками, предоставленными администрацией Юрьево-Девичьевского сельского поселения.
Впервые на празднике в честь Дня России состоялся велопробег по маршруту «Бессмертного полка». Новое мероприятие было организовано по инициативе Юлии Титовой и Ларисы Зубровой.
На старт вышли детсадовцы и школьники села, чтобы дружной колонной проехать сорокаминутный маршрут по селу. К мероприятию готовились основательно, поэтому 12 июня колонна в два ряда выглядела безупречно празднично!
Организаторы выражают благодарность тем, кто обеспечивал безопасность движения колонны: Анатолию Кожехову, который на автомобиле при необходимости перекрывал движение, а также велосипедистам Наталье Кожеховой, Юрию Рихмайеру и Марине Силовановой.
Пилотный заезд прошёл отлично, оставив самые положительные эмоции у участников и прохожих. Колонну весело приветствовали и снимали на видео.
Следующий такой заезд запланирован на 22 июня, а затем в рамках Дня физкультурника 10 августа. Участие в нем смогут принять не только дети, но и все желающие жители и гости села Юрьево-Девичье. Надеемся, что велопробег по маршруту «Бессмертного полка» станет еще одной доброй традицией!
Анна РИХМАЙЕР.
Ручьи
День Ручьевского сельского поселения – это праздник жителей, в нем история села, в нем сама душа народа.
Праздник тех, кто преумножает славу конаковской земли. В этом году этот праздник совпал с празднованием Дня России, что придает особую торжественность празднику небольшого поселения. Любовь к России у каждого из нас начинается с любви к местам, где ты родился и живешь. Также в этот день в поселении отмечается и день Святой Троицы, поскольку в деревне Крутец расположен старинный действующий храм Святой Троицы, который когда-то могли посещать 2 тысячи человек одновременно. Существует незримая связь времен – далекой древней Руси и сегодняшней России. Она в традициях, преданиях и просто в обычной жизни. Год от года меняется все вокруг, неизменной остается традиционная народная культура, которая своими корнями уходит в прошлое.
И вот праздник начинается - на площади перед Домом культуры спортивные мероприятия для детей, которые проводит учитель физкультуры средней школы деревни Ручьи Елена Игоревна Морозова. Как всегда, «побеждает дружба».
Наступает момент торжественной части праздника. Зрительный зал заполнен жителями и гостями поселения. На сцене участница художественной самодеятельности Ольга Горбунова поет песню «Деревня». Каждое слово в этой песне звучит про нас, сельских жителей. Глава сельского поселения Анна Викторовна Земскова поздравляет всех с Днем России и Днем сельского поселения. Ведущие приглашают на сцену гостей: первого заместителя главы администрации Конаковского района Наталью Владимировну Василенко и депутата Собрания депутатов Конаковского района Владимира Николаевича Худякова. И снова поздравления и наилучшие пожелания сельским жителям. Н.В.Василенко вручает главному бухгалтеру сельской администрации Елене Николаевне Фадеевой свидетельство о занесении на районную Доску почета, благодарственные письма заведующей почтовым отделением д. Ручьи Дарье Лазаренковой и директору Дома культуры Ирине Стеблиюк. В.Н.Худяков вручает депутату сельского поселения Юрию Морозову, не равнодушному к просьбам избирателей, Благодарственное письмо от Собрания депутатов Конаковского района
А дальше номинации: Галина Михайловна и Василий Николаевич Шпортко – золотая свадьба, вот пример настоящей семьи, любви, которая не увядает. Узы брака за столько лет совместной жизни этих семей не стали цепями, а превратились в тонкие золотые нити духовного родства. Традиционно на этом празднике поздравляем самых маленьких жителей, за прошедший год родились 8 детей. Вручили подарок лучшей ученице года Ольге Шадриной, которая весь год училась на одни «5». Самая большая номинация - «Добрые дела», благодаря их отзывчивости в деревне наводится порядок, работает выездная торговля, скошена трава, расчищена дорога от снега.
Наш праздник проходит в канун Дня медицинского работника, и в числе приглашенных на сцене наш фельдшер Зоя Александровна Федотова, которая всегда окажет вовремя первую помощь заболевшим.
До самого позднего вечера в центре села звучала музыка, концерт сменился дискотекой под исполнение любимых песен вокалистами Ручьевского Дома культуры, а заключительным аккордом стал праздничный салют.
Праздник закончился, и с рассветом вновь начнутся трудовые будни: летний день, как известно, год кормит. Значит, нельзя упустить ни одного погожего денёчка. Спасибо всем организаторам и участникам за улыбки на лицах жителей, искреннюю радость в глазах и счастье в сердцах, которыми вы одарили этот день!
Анна ЗЕМСКОВА..