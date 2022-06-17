НОВОСТИ РАЙОНА

Россия - Родина моя

День России – символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Во всех поселениях Конаковского района в этот день прошли торжественные мероприятия, концерты и спортивные состязания. В этот день в некоторых поселениях прошли и Дни поселков.

Изоплит

12 июня в поселке Изоплит состоялся концерт, посвященный Дню России. В концертной программе приняли участие вокалисты Николай Трунтов, Римма Юшкова, Роман Кузьмин, солистка коллектива «Озерецкие ложкари» Елена Гусева, участники ТТК «Дружба» под руководством Татьяны Дуниной, старшая и младшая танцевальные группы КДЦ «Надежда».

Мы благодарим МКУ «Изоплитовский КДЦ «Надежда» из поселков Озерки и Изоплит за отличный праздник, яркое выступление наших артистов, оформление сцены, костюмы, сценарий, музыкальное оформление!

Радуйте нас и дальше!

Т. ГУСЕВА, директор МКУ «Изоплитовский КДЦ «Надежда»

Козлово

11 июня в городском поселении п. Козлово прошёл День посёлка. Это один из любимых праздников жителей. Он всегда наполнен радостью и добром. Глава посёлка Ольга Фирсова поздравила жителей посёлка:

- Мы искренне желаем здоровья и процветания. Будьте счастливы, уважаемые жители посёлка! Мы благодарим всех, кто причастен к организации мероприятия, а также тех, кто сделал этот праздник ещё ярче.

На празднике были организованы спортивные соревнования, а также катания на лодках и лошадях. Последнему очень рады были маленькие жители посёлка.

На празднике присутствовали официальные лица: глава Конаковского района Олег Лобановский и депутат Собрания депутатов Конаковского района Марина Маматказина.

Олег Владимирович от всей души поздравил всех жителей посёлка:

- У каждого из нас есть дорогой сердцу уголок, наша малая родина – для вас таким уголком стал посёлок Козлово. Он является неотъемлемой частью Конаковского района и источником силы и вдохновения, дарит нам радость общения с замечательной природой, с лесами, реками, с родными и близкими, родившимися и проживающими здесь. От всей души благодарю тех, кто своим трудом, силами и талантом вносил и вносит неоценимый вклад в развитие и благосостояние поселка и Конаковского района в целом.

Желаю всем мирного неба, крепкого здоровья, счастья и добра! Пусть ваш поселок всегда будет цветущим и красивым, а жизнь каждой семьи – счастливой и благополучной!

Юрьево-Девичье

В День России каждый нашёл занятие по душе.

12 июня жители и гости села Юрьево-Девичье приняли участие в большом спортивном празднике, посвящённом Дню России.

На этот раз мероприятия начались в обед, ведь День России в этом году совпал с ещё одним важным праздником для верующих россиян – днём Святой Троицы. Так что в этот день можно было успеть всё: посетить праздничную службу, поучаствовать в спортивных и культурных мероприятиях.

Открыли праздник юные баскетболистки. В соревнованиях по стритболу приняли участие три женские команды 2010-11 г.р. Борьба получилась упорной, а подбадривали девочек члены семей, которые пришли болеть за спортсменок в праздничный день.

Юноши и мужчины тоже попробовали свои силы в баскетболе и проявили оригинальность в названии команд.

В матче по мини-футболу лидерство оспаривали две команды - «Памир» и «Юность». Лучшими оказались футболисты «Юности».

Параллельно с футболом стартовали соревнования и по настольному теннису.

А на площади перед Досуговым центром начались народные гуляния. Глава Юрьево-Девичьевского сельского поселения Андрей Николаевич Лукьянов поздравил всех с праздником.

Завершился праздник самым массовым и любимым волейболом. Яркой и очень символичной завершающей нотой волейбольного турнира стало исполнение всеми участниками гимна Российской Федерации. Без какой-либо подготовки и музыкального сопровождения, а просто от всей души, как это принято в нашей большой многонациональной стране! Победители и призёры во всех видах спорта были награждены медалями и кубками, предоставленными администрацией Юрьево-Девичьевского сельского поселения.

Впервые на празднике в честь Дня России состоялся велопробег по маршруту «Бессмертного полка». Новое мероприятие было организовано по инициативе Юлии Титовой и Ларисы Зубровой.

На старт вышли детсадовцы и школьники села, чтобы дружной колонной проехать сорокаминутный маршрут по селу. К мероприятию готовились основательно, поэтому 12 июня колонна в два ряда выглядела безупречно празднично!

Организаторы выражают благодарность тем, кто обеспечивал безопасность движения колонны: Анатолию Кожехову, который на автомобиле при необходимости перекрывал движение, а также велосипедистам Наталье Кожеховой, Юрию Рихмайеру и Марине Силовановой.

Пилотный заезд прошёл отлично, оставив самые положительные эмоции у участников и прохожих. Колонну весело приветствовали и снимали на видео.

Следующий такой заезд запланирован на 22 июня, а затем в рамках Дня физкультурника 10 августа. Участие в нем смогут принять не только дети, но и все желающие жители и гости села Юрьево-Девичье. Надеемся, что велопробег по маршруту «Бессмертного полка» станет еще одной доброй традицией!

Анна РИХМАЙЕР.