Танцевальная галактика Елены Жугару

Отчётные концерты коллективов районного Дворца культуры «Современник» - это традиционное завершение творческого сезона, своеобразный отчёт его руководителей и учеников.

В прошлый четверг в РДК с аншлагом прошёл отчётный концерт хореографических ансамблей «Тип-Топ» и «Жемчужина» руководителя Елены Жугару «Танцевальная галактика». Елена Валентиновна - хореограф трёх танцевальных ансамблей ДК «Современник» с почти с двадцатилетним стажем, конаковцы знают её еще как прекрасную исполнительницу восточных танцев. Все её коллективы разнообразны и уникальны по-своему. «Тип-Топ» состоит из младших учениц, «Жемчужина» - из девушек средней группы.

Сам концерт был поставлен специалистами детского отдела Ольгой Гулеевой и Светланой Кустовой необычно, в форме путешествия на ракете в космос на танцующую галактику.

Сцена была оформлена мольбертами с чертежами ракеты, на которой весёлые ведущие Мусик и Пусик собрались в космос вместе с командой - танцевальными коллективами, номера которых перемежались весёлыми выходами ведущих. Также были задействованы в процессе «путешествия» и юные зрители из лагерей отдыха, ведущие проводили с ними интерактивные игры.

В путешествии по танцующей галактике команде попадались дружелюбные гуманоиды и весёлые пиратки. Команда танцоров показывала им свои танцы: «Муравейник 118», «Джаз денс», «Инопланетное путешествие», «Цветной дождь» и многие другие.

Гуманоидам они понравились, да и никто из зрителей не заскучал, так как танцы были разные: энергичные, современные, русские народные, озорные, юные зрители тоже приплясывали под ритмичную музыку. Елена Жугару и сама вместе с Елизаветой Шаркуновой исполнила красивый танец «Джаз -дуэт».

Родители за кулисами готовили детей к танцам – гладили костюмы, помогали им одеваться.

И вот наконец-то инопланетное путешествие закончилось, ракета приземлилась назад на сцену. Родители встретили своих детей, поздравили с окончанием учебного года и вручили подарки.

Людмила Кикало.

Фото автора.