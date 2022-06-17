«Глобус», мы вернёмся…



11 июня наши корреспонденты впервые побывали на базе водно-моторного спортивного клуба «ГЛОБУС» в Конаковском районе, где в этот день проходило открытие летнего водно-спортивного сезона 2022 года. Местное население и приезжие гости с интересом посмотрели на совместные учения сотрудников ГУ МЧС по Тверской области, Академии ГПС МЧС, водолазной группы «Доброволец», Всероссийского студенческого корпуса спасателей, поискового отряда Тверской области «Сова», инспекторов ГИМС по Конаковскому району. Замыслом учений являлось тушение судна с береговых линий с применением лафетных стволов, тушение с катера с применением пожарных мотопомп, спасение людей с судна и из воды.

По легенде терпящее бедствие плавсредство на реке загорелось. На нём находились люди, которых «изображали» манекены. Сотрудники пожарной части быстро потушили пожар на судне, заодно обрызгав любопытных зрителей, близко подошедших к краю. Водолазы группы «ДобротворецЪ» провели на акватории обследование повреждённого судна на предмет розлива горюче-смазочных материалов. При эвакуации манекен разломился на две части, вызвав веселье у зрителей. Второй манекен «утопили» заранее, и сотрудники водолазной группы «ДобротворецЪ» с помощью специальной аппаратуры просканировали дно и нашли его под водой, а водолаз в полном облачении вынес на берег. Надо было видеть глаза мальчишек, и не только их, которые с интересом наблюдали за действиями специалистов, а до этого облазили пожарную машину.

Учения были разделены на две части – теоретическую и практическую. Первым этапом сотрудники Конаковского пожарно-спасательного гарнизона провели занятия по применению первичных средств пожаротушения, средств самоспасения и соблюдению требований пожарной безопасности.

Практическим этапом явились сами учения. Отработка тушения возгорания, спасения людей, локализация розлива нефтепродуктов.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Тверской области и курсанты Академии Государственной противопожарной службы МЧС России продемонстрировали навыки тушения маломерного судна с земли и со спасательного катера - подход к терпящему бедствие плавсредству, проникновение на него, поиск и эвакуацию пострадавших, оказание первой медицинской помощи.

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду при пожаре на судне и при розливе нефтепродуктов были установлены боновые заграждения, взяты пробы воды для определения уровня загрязнения водоёма в результате условного происшествия.

В водно-моторном спортивном клубе катера, яхты и помещения стоят на воде, близко друг к другу, поэтому такие учения проводятся с целью практической отработки навыков в чрезвычайной ситуацию. Также членам клуба не раз за десятки лет его существования приходилось участвовать в спасательных операциях.

Об этом на торжественном открытии летнего сезона ВМПК «Глобус» рассказал его председатель Александр Дудка. Александр Владимирович объявил 2022 год годом комплексной безопасности в ВМПК «Глобус». А ещё жители посёлка участвуют в благотоворительности, и им в этот день за это торжественно вручил Благодарность представитель благотворительного фонда.

Волонтёры поискового отряда Тверской области «Сова» провели занятия с населением и поисковый квест для детей, ведь жители посёлка участвовали и в поисках заблудившейся пожилой женщины.

Благодаря таким совместным занятиям улучшается взаимодействие пожарно-спасательных частей и специальных служб с населением и друг с другом, повышается уровень профессиональной подготовки личного состава Главного управления МЧС России по Тверской области, отрабатываются новые методы и способы тушения пожаров.

Кроме учений, на открытии сезона была обширная развлекательная программа: поднятие флагов, награждение отличившихся, концерт, горячий обед и чай, приготовленные на полевой кухне, дискотека и салют.

Наши корреспонденты участвовали во многих мероприятиях и обследовали почти все уголки посёлка, который стоит на месте бывшего болота. Несколько десятилетий назад жители сами осушили болото и построили его. Сейчас там есть всё для отдыха и жизни: детские и спортивные площадки, туалеты, клуб и многое другое. Всё это построено самими членами клуба и на их взносы. Многие живут здесь и летом, и зимой, с детьми, собаками и даже попугаем. Кругом порядок, цветы и красивые домики, построенные с любовью. А как хорошо посидеть в таком домике на берегу с чашкой утреннего чая… Многие его жители ждут снятия запретов на рыбалку, чтобы выехать на «большую воду».

К сожалению, нам пришлось уехать рано, не дождавшись вечернего салюта и посиделок у костра, а ведь так понравились этот уютный посёлок, похожий на Венецию (а мы там не были) и его дружные и позитивные жители. Обязательно ещё вернёмся сюда.

Людмила Кикало.

Фото автора.