Мы радость дарим людям

8 июня в нашей стране отмечался День социального работника. Эта дата выбрана не случайно, этот день считается началом участия государства в решении задач по социальной поддержке населения. В прошлый четверг в районном Дворце культуры «Современник» состоялся концерт «Мы радость дарим людям», посвящённый профессиональному празднику социальных работников. Более ста сотрудников центра, а также ветеранов социальной работы, друзей и всех тех, кто ценит работу Центра социального обслуживания, собрались в уютном зале Дворца культуры, чтобы в торжественной обстановке вспомнить, с чего начиналась работа центра, кто помогал в его становлении и поблагодарить всех за совместный труд на благо людей.

Штат учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Конаковского района насчитывает 104 человека. В центре работают два отделения: отделение обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, которые частично утратили способность к самообслуживанию, отделение срочной социальной помощи, централизованная бухгалтерия. Более восьмисот человек, граждан пожилого возраста находятся на социальном обслуживании, пять отделений работают в городе и районе.

В центре сложился хороший, стабильный коллектив, который прекрасно понимает, как нужно выполнять работу. Такие качества, как доброта, сопереживание, ответственность, внимание, присущи всем нашим социальным работникам. Очень часто наши подопечные звонят и благодарят своих помощников. Руководит центром директор Ольга Вячеславовна Позднякова, заместителем директора является Юлия Владимировна Обушкова.

Со сцены тёплые слова благодарности и поздравления людям этой непростой профессии произнесли глава Конаковского района Олег Лобановский и его заместитель по социальной политике Аггюль Бородина. Олег Владимирович отметил, что в этой сфере не бывает случайных людей, работа непростая и требующая душевного тепла и терпения.

- Работать с одинокими людьми, которым требуется помощь, могут только люди с большим сердцем, - отметил он. - Вы отдаёте им частичку своей души, огромное вам спасибо за это!

Аггюль Арифовна рассказала, что только совместная работа администрации Конаковского района и подразделений социальной защиты оказывает помощь тем, кому труднее всего.

- Всегда были трудные времена, но помощь нужна постоянно разным категориям людей: одиноким инвалидам, детям и взрослым, пожилым людям, многодетным семьям и т.д. Много разных вопросов и проблем мы постоянно с вами решаем, я очень благодарна вам за профессионализм и неравнодушие.

Директор Центра социального обслуживания населения Конаковского района Ольга Позднякова поблагодарила официальных гостей за поздравления и в свою очередь поздравила коллектив с профессиональным праздником.

Гости вручили Почётные грамоты и Благодарности социальным работникам за активную жизненную позицию, добросовестный труд в системе социальной защиты и в связи с профессиональным праздником. Почётной грамотой главы Конаковского района награждена социальный работник Нина Анатольевна Куркова. Благодарностью главы Конаковского района награждена социальный работник Светлана Иосифовна Протасова.

Почетной грамотой главы Конаковского района награждены работники реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями: социальный педагог Ирина Анатольевна Корнилова, медицинская сестра по массажу Анастасия Александровна Капусткина, работники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Мой семейный центр + семья»: начальник хозяйственной службы Наталья Николаевна Шилова, заведующий отделом по работе с семьёй и детьми Наталия Кимовна Базанова, педагог-психолог Виктория Евгеньевна Тугарева, социальный педагог Ирина Владимировна Соколова, старший воспитатель Евгения Николаевна Кодрян, воспитатель Наталья Николаевна Ветчинова, повар Марина Николаевна Проценко, сторож Игорь Константинович Соловьев; сторож Валентина Михайловна Шаляпина, воспитатель Татьяна Викторовна Рулева, педагог дополнительного образования Наталья Александровна Белугина, водитель Алексей Петрович Бурлаков, социальный педагог Марина Евгеньевна Логинова, старшая медицинская сестра Ирина Евгеньевна Архиреева, работники реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями: медицинская сестра Ольга Геннадьевна Щуренкова, педагог дополнительного образования Надежда Александровна Шагалкина. Объявлена благодарность сотрудникам ГБУ «КЦСОН» Конаковского района социальным работникам Светлане Николаевне Сусловой, Нине Николаевне Севостьяновой, Наталье Геннадьевне Новиковой, Екатерине Сергеевне Меджидовой, заведующему отделением срочной социальной помощи Наталье Юрьевне Тюфягиной, водителю автомобиля Виктору Стефановичу Хорину, сотрудникам ГКУ ТО ЦСПН: бухгалтеру Ирине Юрьевне Мацок, главным специалистам Павлу Александровичу Трушникову и Ирине Викторовне Платоновой.

Сколько забот и хлопот выпадает на долю «Центра социальной поддержки населения Конаковского района». Это и оказание мер социальной поддержки федеральным и областным льготникам, и своевременное перечисление единовременных денежных выплат, и оказание адресной поддержки семьям, имеющим детей, и гражданам, попавшим в сложные жизненные ситуации, и многое другое. И со всем этим отлично справляются сотрудники центра под руководством директора Андрея Викторовича Колпакова. А в отделе бухгалтерского учёта и отчётности, которым руководит Елена Викторовна Масюк, ведётся постоянный и строгий учёт за своевременным и целевым использованием денежных средств. Именно здесь можно получить исчерпывающие консультации бухгалтерам социальных учреждений района.

Директор «Центра социальной поддержки населения Конаковского района» Андрей Колпаков произнёс очень добрые и правильные слова в адрес всех социальных работников и тепло поздравил коллег:

- Здесь правильно говорили, мы очень много делаем, но для каждого отдельного человека мы оказываем небольшую помощь, но, возможно, она окажется ключевой для него на данном этапе жизни. Бывает так, что соцработники оказываются единственной поддержкой человека, оказывают помощь в трудной ситуации, отдавая частицу не только своей души, но и своего здоровья. Возможно, мы становимся где-то жёстче, но исключительно потому, что видим боль и одиночество каждый день и пропускаем их через себя. Мы понимаем, что это жизнь, и наша задача помочь не одному человеку, а помогать многим людям постоянно. А для этого нужна не разовая акция, а постоянное стремление души. И вот те люди, которые работают в соцзащите, имеют эти качества. Эта избитая фраза, что другие здесь не задерживаются, действительно правда. Люди, которые работают с трудными семьями, так переживают, что многие уходят. Объём нашей работы трудно представить, и он зависит от каждого из нас.

Первый директор КЦСОН Мария Николаевна Маненкова, которую зал приветствовал бурными аплодисментами, очень интересно рассказала о становлении организации, о том, какие трудности выпали им в разные годы, как она развивалась с 1987 года, поблагодарила всех за труд и пожелала крепкого здоровья и новых наград. Мария Николаевна наизусть прочла строчки тверского поэта Андрея Дементьева:

Никогда ни о чем не жалейте вдогонку,

Если то, что случилось, нельзя изменить.

Как записку из прошлого, грусть свою скомкав,

С этим прошлым порвите непрочную нить.

Никогда не жалейте о том, что случилось.

Иль о том, что случиться не может уже.

Лишь бы озеро вашей души не мутилось,

Да надежды, как птицы, парили в душе.

Не жалейте своей доброты и участья.

Если даже за все вам - усмешка в ответ.

Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство…

Не жалейте, что вам не досталось их бед.

Никогда, никогда ни о чем не жалейте -

Поздно начали вы или рано ушли.

Кто-то пусть гениально играет на флейте,

Но ведь песни берет он из вашей души.

Никогда, никогда ни о чем не жалейте -

Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви.

Пусть другой гениально играет на флейте,

Но еще гениальнее слушали вы.

Культурную программу праздника обеспечили творческие коллективы и исполнители. Это вокальный ансамбль ветеранов Кольской АЭС «Северяночка» (руководитель Е. Кривошеева, аккомпаниатор В. Воробьев). Образцовая школа танцев «Fashion» (руководители Е.Хохлова), Александр Ренчинов (руководитель О. Бардакова), театр танца «Дебют» (руководитель Л. Мухина), вокальный ансамбль «Классика» (руководитель Е. Башенева), дуэт Елена Коннова и Дарья Волкова, Мария Белянкина.

Дорогие наши соцработники, с праздником вас!

Руководство ГБУ «КЦСОН» Конаковского района благодарит специалистов и сотрудников МБУ РМЦ ДК «Современник» за оказание содействия в подготовке и проведении праздника.

Людмила Кикало.

Фото Ольги Лазаревой.