Губернатор Игорь Руденя возглавит делегацию Тверской области на Петербургском международном экономическом форуме-2022

С 15 по 18 июня пройдет Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который традиционно объединяет ведущих политиков и представителей бизнес-сообщества. Главная тема Форума в этом году – «Новый мир – новые возможности».В пленарном заседании планируется участие Президента Российской Федерации Владимира Путина. Делегацию Верхневолжья на форуме возглавит Губернатор Игорь Руденя.

Планируется, что 16 и 17 июня, в основные дни форума, Губернатор проведет ряд деловых встреч, будут подписаны соглашения о сотрудничестве Правительства Тверской области с крупными компаниями в сферах IT,промышленности, жилищного строительства, развития дорожнойинфраструктуры, туризма и других. Главная задача – развитие экономики региона, реализация проектов в сфере технологического суверенитета и импортозамещения, создание условий не просто для продолжения работы иностранных компаний в Тверской области, а для нового этапа их планомерного развития.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, с 2006-го – под патронатом и при участии Президента Российской Федерации.В 2020 году форум не проводился из-за сложившейся эпидемиологической ситуации.

За прошедшее время форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых и политических кругов, обсуждения ключевых экономических вопросов.

Тверская область принимает участие в ПМЭФ с 2006 года. По итогам участия Верхневолжья в ПМЭФ-2021 был заключен ряд соглашений, которые в настоящее время реализуются в Тверской области.

Всего в прошлом годуна ПМЭФ-2021 делегацией Верхневолжья было проведено15 деловых встреч, в том числе подписано 12 соглашений. В частности, с Ростуризмом и рядом регионов России – об участии в проекте «Большое золотое кольцо», с ГК «Российские автомобильные дороги» – о строительстве в регионе Северного обхода Твери.

Благодаря достигнутым на ПМЭФ-2021договоренностям идут процессы, связанные с реализацией ряда инвестиционных проектов:ООО «Герс Технолоджи»в сфере производства оборудования для нефтегазовой промышленности,ЗАО «Фодеско–Мак» – по созданию завода по производству комплектующих для пресс-форм и штампов,ООО «Новая Транспортная компания» – по открытию комплекса для глубокой обработки древесины.

Пресс-служба Правительства Тверской области