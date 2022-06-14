В Твери вновь открылся профориентационный лагерь «Шаг в профессию»

В областной столице на базе Тверского технологического колледжа второй год подряд работает профориентационный лагерь «Шаг в профессию». Школьники 7-8-х классов изучают здесь азы таких профессий, как строитель, дизайнер и архитектор.

В лагере ежедневно проводятся занятия, формирующие первичные навыки по специальностям, реализуемым в Тверском технологическом колледже. Ребят знакомят с мастерскими учреждения, где проводят профессиональные пробы. Школьники осваивают азы кирпичной кладки, технологии сухого строительства и макетирования.

В программу обучения также включены занятия по основам графического дизайна и 3Д-моделирования, психологические тренинги и тестирования. Наставниками школьников выступают опытные педагоги, а вожатыми являются студенты колледжа.

Развитие уже созданной системы ранней профориентации детей и подростков – задача, поставленная Губернатором Игорем Руденей. О новых достижениях в этой сфере глава региона рассказал 9 июня в ходе прямого эфира на телеканале «Россия 24».

В Верхневолжье отмечается рост востребованности специалистов разного профиля с учетом потребностей экономики. В первую очередь, это рабочие кадры.

Для повышения качества образования ведется обновление материально-технической базы колледжей, создание в них мастерских, оснащенных самым современным оборудованием и программным обеспечением для обучения практическим навыкам. С 2019 по 2021 годы в колледжах Тверской области созданы 23 мастерские. В этом году планируется ввести 14 мастерских в 7 колледжах региона. В 2023-м – еще 15 мастерских на базе 6 колледжей.

В Тверской области создано 10 производственно-образовательных кластеров: агропромышленный, медицинский, транспортно-логистический, кластеры строительства, энергетики и ЖКХ, культуры, сервиса и туризма, информационно-коммуникативных технологий, кластер по отраслям «Образование» и «Социальная работа», кластер развития промышленного производства.

Они являются площадкой взаимодействия органов государственной власти, колледжей, вузов и предприятий, организаций различных форм собственности. Кластерный подход позволяет готовить необходимые для предприятий региона кадры по актуальным специальностям. В том числе предусмотрено формирование контрольных цифр приема в колледжи области.

Пресс-служба Правительства Тверской области