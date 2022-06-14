Во Всемирный день донора крови в Тверской области провели донорскую акцию и наградили региональных лидеров донорского движения

14 июня – Всемирный день донора крови. В этот день Областная станция переливания крови провела акцию по сдаче крови. Также состоялось вручение дипломов «Региональный лидер донорского движения».

Участниками акции по сдаче крови стали жители региона, сотрудники УФСИН России по Тверской области.

Кроме того, награждены региональные лидеры донорского движения в рамках XIX Всероссийского конкурса «Лучший донор России – 2022», организованного Российской ассоциацией трансфузиологов. В Тверской области дипломы получили самые активные участники акций по сдаче крови. Это жители Твери Юрий Бычков, Александр Емельянов и донорская династия Загайновых.

В настоящее время заготовка и переработка крови и ее компонентов в Тверской области проводится на Станции переливания крови, в состав которой входят подразделения в Вышнем Волочке и Ржеве, а также два отделения переливания крови, входящие в состав Областной клинической больницы, Кашинской центральной районной больницы.

В 2021 году всеми подразделениями региона заготовлено 7920,1 л цельной крови, проведено более 16 тыс. донаций.

Напомним, в Тверской области доноры, сдавшие безвозмездно кровь или ее компоненты 40 и более раз или плазму крови 60 и более раз, награждаются нагрудным знаком «Почетный донор России». Награжденным предусмотрены ежегодная денежная выплата, внеочередное оказание медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения и другие льготы.

Дополнительную информацию о том, как стать донором, можно получить по телефону: 8 (4822) 58-74-32.

Пресс-служба Правительства Тверской области