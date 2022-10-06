В праздничные дни в Тверской области пройдёт более 370 мероприятий

В праздничные дни насыщенная программа подготовлена для жителей всех муниципальных образований Тверской области, запланировано проведение более 370 мероприятий, посвящённых Дню России. Повсеместно пройдут различные акции, в том числе раздача ленточек в цветах триколора.

«Для каждого из нас Россия – это не просто Родина, а самые важные события жизни: детство, родители и друзья, детский сад, школа и институт, служба в армии и первая профессия. Это возможность самореализоваться в обществе, на производстве и в коллективе. День России – один из ключевых праздников. Наш Президент Владимир Путин сказал: государство тогда стоит чего-то на внешней арене, когда может защитить свой суверенитет. И мы действительно страна, которая может защитить и укрепить свой суверенитет. Хочу пожелать процветания жителям Верхневолжья, чтобы мы сохраняли нашу историю и были продолжателями традиций», – сказал Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь 9 июня.

По традиции, во многих муниципалитетах в праздничный день в торжественной обстановке будут вручаться паспорта юным гражданам страны, пройдут чествования жителей, добившихся значимых результатов в труде, спорте, науке и искусстве.

В Твери 12 июня состоится Всероссийский фестиваль по легкой атлетике «Атлетик Лига». В нём примут участие сильнейшие спортсмены страны, в том числе чемпионы и призёры Европы и мира. Тверскую область будет представлять Таисия Дмитриева, спортсменка из Вышнего Волочка – победительница первенства России в прыжках в длину. Мероприятие будет проходить на площади Славы. Начало в 11.00.

Программа фестиваля включает в себя соревнования по прыжкам в длину и с шестом. Для зрителей приготовлена концертная программа, анимация для детей и взрослых, розыгрыш призов от партнёров фестиваля.

Зрелищным мероприятием станут соревнования по парусному спорту «Паруса России», посвящённые 350-летию со дня рождения Петра I. Парусная регата пройдёт в Твери 11 и 12 июня. Начало соревнований в 12.00.

Также в областной столице в ФОКе им. С. Ахмерова с 11 по 13 июня организованы Всероссийские соревнования по универсальному бою.

На площади перед Дворцом культуры «Пролетарка» 12 июня пройдут тематические конкурсы для взрослых и детей: рисунки на асфальте с видами достопримечательностей города, интеллектуальная площадка «Умы России» на знание истории Российского государства. Завершится всё большим праздничным концертом, в котором примут участие творческие коллективы ДК «Пролетарка». Начало в 12.00.

Творческий подарок для жителей и гостей Твери подготовил коллектив Тверской академической филармонии. В концерте «Пою тебе, моя Россия!» прозвучат музыкальные произведения известных российских композиторов.

В Тверском императорском дворце в День России пройдёт мастер-класс «Герб Твери». Послушав экскурсию про гербы в экспозиции Дворца в Гербовом зале, дети отправятся в изостудию, где, взяв в руки цветные карандаши, фломастеры и восковые мелки, нарисуют герб своего родного города.

Разнообразная программа в День России ждёт и жителей муниципалитетов Верхневолжья.

Так, например, в Ржеве состоится фольклорный праздник «Ржевские гостевания» и интерактивная программа «Русь - средневековая», праздничное мероприятие «Россия, Родина моя!» пройдёт на территории Ржевского мемориала Советскому солдату.

В Кимрах гостей ждут на концертную программу «Виват, Россия!», в выставочном зале ВИЭМ в Торжке будет открыта выставка работ местных мастеров, в Бежецке пройдёт фестиваль Уличного кино, в Белом - фестиваль народного творчества «На Руси никогда не умолкнут гармони!», в Вышнем Волочке - флешмоб «Поём Гимн России»; в Осташкове - фестиваль «Голоса Селигера», в Красном Холме – автопробег - «Zа Россию!» и другие.

Также 12 июня будет отмечаться значимый православный праздник – День Святой Троицы.

Накануне праздника, 11 июня, с 10.30 до 16.00 в архитектурно-этнографическом музее «Василево» (г. Торжок) пройдёт XXVII Межрегиональный фольклорный праздник «Троицкие гуляния» в рамках года культурного наследия народов России.

На 20 разнообразных жанровых площадках свое искусство представят более 120 коллективов самодеятельного народного творчества. На красочную ярмарку народных ремёсел съедутся порядка 100 мастеров-ремесленников.

В рамках праздника состоится Межрегиональный открытый конкурс творческих коллективов и солистов «Троицкие обереги-2022». «Жемчужиной» фестиваля станет красочный Троицкий хоровод, в котором объединятся гости и участники праздника.

Пресс-служба Правительства Тверской области