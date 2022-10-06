12 июня – День России

Уважаемые жители Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с Днем России!

Путь нашего Отечества – быть сильной независимой державой, несущей в мир свет добра, правды и справедливости, гордости за достижения и победы в ходе уникальной тысячелетней истории, вписанные золотыми буквами в культурное наследие человечества.

Глубокое чувство искреннего патриотизма и неразрывной духовной связи поколений, ратные и трудовые подвиги защитников родного края, верное служение интересам России, созидательное и творческое начало национального характера нашего народа во все времена были надёжной опорой Отчизны.

Тверская земля, душа России, издревле была и остается неотъемлемой частью великой России, внесла и вносит выдающийся вклад в сохранение и преумножение богатейшего наследия нашей страны.

Сегодня мы храним и передаем новым поколениям традиции сплоченности и единства, несгибаемости духа и твердости характера, ответственной работы на благо общества. Сейчас особенно важно помнить уроки прошлого и главный завет наших предков – беречь свою землю и не жалеть сил во имя ее процветания и безопасности.

Дорогие жители Верхневолжья! Желаю вам здоровья, счастья, энергии, оптимизма и новых успехов на благо нашей великой страны и Тверской области!

С праздником! С Днем России!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Дорогие жители Тверской области!

От имени депутатов Законодательного собрания поздравляю вас с государственным праздником - Днем России!

Этот праздник - символ единства наших граждан. Он объединяет всех, кто гордится славным прошлым нашего государства и трудится на благо Родины. Россия - великая страна с уникальной историей, богатейшим культурным и духовным наследием и, главное, людьми, которые бережно хранят и преумножают вековые традиции.

Сегодня от каждого из нас, от нашего труда, инициативы и гражданской активности зависит настоящее и будущее нашего родного Верхневолжья и всей Российской Федерации.

Дорогие земляки!

Искренне благодарю вас за профессионализм в работе, любовь к родной земле, заботу о будущем нашей Отчизны.

Желаю вам крепкого здоровья, добра, успехов во всех ваших начинаниях, счастья и благополучия!

Председатель Законодательного собрания Тверской области С.А.Голубев.

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Дорогие земляки, уважаемые жители

Конаковского района !

От всей души поздравляем вас с главным государственным праздником – Днем России! Этот праздник – символ единства всех граждан. Он объединяет тех, кто гордится великим прошлым нашей страны, трудится на благо Родины в настоящем. Главное богатство нашей страны – ее жители. А успехи России – это достижения миллионов ее граждан! Мы чтим свое славное прошлое и строим достойное будущее. Наш с вами долг – передать потомкам сильную, крепкую и единую страну! От всей души желаем, чтобы каждый житель Конаковского района чувствовал себя свободным, счастливым, нужным и уважаемым. Пусть никакие войны, стихийные бедствия, экономические кризисы не касаются нас. В этот праздничный день желаем всем здоровья, процветания, благополучия, успехов в труде и новых достижений на благо района и страны!

С уважением, депутат ЗС Тверской области А.В.Слепышев,

глава Конаковского района О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.

12 июня 1990 года первый съезд депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России. Страна стала называться Российской Федерацией. В этот же день в 1991 году состоялись первые открытые всенародные выборы Президента России. Победу на них тогда одержал Борис Ельцин.

С тех пор 12 июня считается праздничной датой. До 2002 года этот праздник по постановлению Верховного Совета Российской Федерации назывался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете России (по аналогии с праздником в США, который называют «Днем независимости»). На самом деле День России нельзя назвать Днем независимости. Независимость России не имеет определенной даты. В силу исторических обстоятельств Россия уже давно является независимым государством и была таким еще до принятия Декларации. Поэтому с 2002 года этот праздник носит простое и гордое название – День России.

В этот день проводятся праздничные концерты и мероприятия во всех городах России, в том числе и в столице. Все улицы украшены национальными флагами и российской символикой. Президент Российской Федерации и губернаторы регионов приурочивают к этому дню вручение государственных наград и присвоение почетных званий. На Красной площади проходят официальные и праздничные мероприятия, которые завершаются праздничным салютом.

В г. Конаково праздник отметят выступлением духового оркестра у районного ДК «Современник», праздничным концертом на городской площади с развлекательно-игровой программой, работой арт-площадок, выставкой машин МЧС и байк-шоу.

В поселениях Конаковского района также отметят праздник. Так, в Вахонинском сельском поселении праздничная программа под названием «Ты живи, моя Россия!», начнется в 13 часов в Вахонинском СДК. А на летней сцене КДЦ «Надежда» поселка Изоплит в 16 часов состоится концерт «С чего начинается Родина». Юрьево-Девичьевский досуговый центр проведет целую программу: в 13.00 начнется спортивный праздник, в 20.00 – «Мастерская волшебников» и народные гулянья на площади. Праздничные мероприятия ожидаются и в других населенных пунктах района.