МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

МЕСТО ВСТРЕЧИ - ШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ

Лето - любимая пора мальчишек и девчонок. На целых три месяца можно отложить учебники и школьную форму и наслаждаться теплом, солнцем и общением с друзьями. Чтобы дети Конаковского района смогли активно отдохнуть в летний период, при 29 образовательных учреждениях Конаковского района радушно распахнули свои двери детские оздоровительные лагеря.

Площадки посетили заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина и начальник управления образования Михаил Кожехов. В ходе поездки они выясняли, как и чем детей кормят, насколько разнообразно организован их досуг.

В гимназии № 5, Конаковской средней школе № 2 и Селиховской школе оздоровительные лагеря начали свою работу 1 июня. Для ежедневного приятного времяпрепровождения детей обустроены игровые комнаты и комнаты отдыха. Каждое утро для всех ребят начинается с поднятия флага, исполнения гимна и физической зарядки, потом дети идут на завтрак. После начинается самое интересное - игры и развлечения.

Ребята отдыхают не только на территории своей школы, вместе с воспитателями они ходят на экскурсии, совершают прогулки и походы, участвуют в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, тематических беседах, в гости к ним приходят экологи, сотрудники ДПС, молодежного центра «Иволга», члены молодежного совета.

В школьных столовых детей кормят дважды в день - на столах всегда вкусная и полезная еда. Повар столовой школы № 2 Наталья (на снимке) утверждает, что аппетит у ребят хороший, съедают все.

Экскурсию по территории детского оздоровительного лагеря гимназии № 5 провела его начальник Мария Игошева.

- Основной упор в работе детского лагеря мы делаем на укрепление здоровья и вовлечение ребят в активные занятия спортом, - рассказывает Мария Александровна. - Все ребята с удовольствием ходят в лагерь. Некоторые родители говорят мне, что их дети готовы посещать его даже в воскресенье.

Жизнь в летнем лагере этой школы, как и всех остальных, насыщена событиями. В лагере шесть отрядов, один из которых - спортивный. Каждый отряд имеет свое название, речевку. Во время посещения гостей спортсмены проводили тренировку по джиу-джитсу под руководством тренера учителя технологии Алексея Воронина. Ребята из другой группы в игровой форме изучали правила дорожного движения, кто-то рисовал, кто-то играл в мяч. Словом, жизнь кипела. В школе № 2 ребята приводили в порядок школьный двор, мальчики облагораживали клумбу. В Селиховской школе лагерь собирался на концерт в сельский Дом культуры.

А вот что говорят сами школьники о работе детских оздоровительных площадок в своих школах:

Степан Семеновский из гимназии № 5:

- Вместе с ребятами из детского лагеря мы очень весело и интересно проводим время. Гуляем, участвуем в соревнованиях и конкурсах, получаем много полезной информации. Со многими ребятами я подружился, и теперь постоянно общаемся не только в лагере, но и вне его.

Кирилл и Савелий поддерживают слова товарища :

- Нам очень нравится посещать детский лагерь. Вместе с друзьями мы поем, танцуем, играем и просто отдыхаем.

Гоша и Надя из школы № 2 отметили:

- Вместе с другими ребятами мы делаем полезное дело на благо нашей школы. Поддерживаем чистоту на территории, ухаживаем за цветами. Также мы здесь отдыхаем, участвуем в мероприятиях, играем.

ВЕРНИСАЖ ТАЛАНТОВ

4 июня в Конаковском краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки МБУ ДО «Центр детско-юношеского творчества г. Конаково «Новая Корчева».

Подобные выставки работ учащихся проходят ежегодно, ученики мастерских демонстрируют, чему они научились за год, каких творческих вершин смогли достичь некоторые из них.

На открытии выставки присутствовали заместитель главы Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина, начальник управления образования администрации Конаковского района Михаил Кожехов, заведующая краеведческим музеем Василиса Вольская -Багиян, директор Центра, протоиерей Виктор Гуров, руководители студий Центра, жители города.

Детские работы представлены в самых различных жанрах искусства: здесь и керамика, и живопись, и бисероплетение, машинная вышивка, картины из пластилина, мягкая игрушка, валяные изделия. Описать все представленные работы и тот полет фантазии, который продемонстрировали участники выставки, невозможно в двух словах, желательно самим увидеть творчество юных конаковцев. Замечательно, что в Конаковском районе есть такое волшебное место, как ДЮЦ «Новая Корчева», где каждый ребенок имеет возможность выразить себя. Дети видят мир по-своему. И на то, как они видят этот мир, стоит взглянуть. Вот, например, один из участников выставки, Тимофей Морозов, уверен, что заниматься творчеством и интересно, и полезно. Можно воплотить в жизнь любые свои фантазии, важно, что рядом всегда педагог, который поможет реализовать все фантазии. А еще Тимофею очень приятно, что его работы отобрали на выставку, и он постарается в следующем году придумать еще что-нибудь интересное и красивое.

Дети, принявшие участие в данной выставке, без сомнения, заслуживают уважения, но не стоит забывать их замечательных руководителей и сказать им огромное спасибо за полученные эмоции. Многие из этих работ по праву могут стать украшением музеев декоративно-прикладного искусства. Выставка продлится всё лето.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ

КОНАКОВСКОГО РАЙОНА!

Принимая во внимание сложившуюся обстановку, просим быть внимательными, не поддаваться на провокации, проявлять бдительность, при получении сведений о возникновении террористических угроз и иных чрезвычайных ситуаций незамедлительно информировать:

ЕДДС Конаковского района, тел (48242) 4-97-78; дежурную службу УФСБ России по Тверской области, тел. (4822) 32-13-61; ответственного дежурного правительства Тверской области, тел. (4822) 59-22-11; АТК в Тверской области, тел. (4822) 59-22-88.

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Администрации Конаковского района Тверской области срочно требуется контрактный управляющий в контрактную службу с высшим юридическим образованием, приветствуется опыт работы с закупками для муниципальных нужд. По всем вопросам обращаться в кадровую службу администрации Конаковского района Тверской области по тел. 4-97-77 (доб.123, 167).

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Администрации Конаковского района Тверской области срочно требуется главный специалист в кадровую службу, приветствуется опыт работы в кадровом делопроизводстве. По всем вопросам обращаться в кадровую службу администрации Конаковского района Тверской области по тел. 4-97-77 (доб.123, 167).

Подготовлено пресс-службой администрации Конаковского района