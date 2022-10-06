В Тверской филармонии завершается традиционный Летний джазовый фестиваль

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В Тверской академической областной филармонии завершается традиционный Летний джазовый фестиваль.
10 июня в 18.30 впервые перед тверскими зрителями выступит Народный артист России, органист года Владимир Хомяков с программой «Орган и Джаз». Экспериментальная программа объединит традиционные сочинения для органа с авторскими импровизациями в стиле джаза.
Закрытие джазового фестивалясостоится11 июня в 18.00. С программой «Летние ритмы джаза» выступят LiliaSoul и BingoPaprika. У зрителей будет возможность познакомиться с творчеством лучших московских музыкантов. В программе - авторские композиции, виртуозные импровизации.
Пресс-служба Правительства Тверской области