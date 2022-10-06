В Тверской филармонии завершается традиционный Летний джазовый фестиваль

В Тверской академической областной филармонии завершается традиционный Летний джазовый фестиваль.

10 июня в 18.30 впервые перед тверскими зрителями выступит Народный артист России, органист года Владимир Хомяков с программой «Орган и Джаз». Экспериментальная программа объединит традиционные сочинения для органа с авторскими импровизациями в стиле джаза.

Закрытие джазового фестивалясостоится11 июня в 18.00. С программой «Летние ритмы джаза» выступят LiliaSoul и BingoPaprika. У зрителей будет возможность познакомиться с творчеством лучших московских музыкантов. В программе - авторские композиции, виртуозные импровизации.

Пресс-служба Правительства Тверской области