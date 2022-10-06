КИНО, КИНО, КИНО…

В Конаковском районе на прошлой неделе снимали кино - многосерийный сериал с детективной интригой. Это не первый фильм, съёмки которого проходят на фоне нашей красивой природы. Наш корреспондент Людмила Кикало «внедрилась» в киносъемочную группу под видом актёра массовых сцен. Она поделилась своими впечатлениями:

- Кто из нас в детстве не хотел сняться в кино, но это давно в прошлом. Если честно, то российские сериалы не смотрю и не знакома с современными режиссёрами и актёрами, но посмотреть изнутри мир кино было интересно. Тем более что вышло объявление о наборе актёров в «массовку» во время моего отпуска. Связалась с девушкой из Твери, которая занималась набором актёров для массовых сцен. Мне назначили день, когда я должна приехать в эвент-отель «Ривер Клаб», где в это время велись съёмки. Не буду называть имена актёров, режиссёра и название фильма, ведь тогда придётся согласовывать статью с массой контактов, а также с представителями канала, на котором должен выйти сериал.

Оказалось, что в этот день я одна была из нашего города, целый автобус со статистами (так называют актёров, исполняющих второстепенные роли без слов) приехал из Твери. Утро выдалось прохладным для мая, и мы все грелись в автобусе, пока снимали сцену с основными актёрами. Позже пришёл главный режиссёр, который отобрал статистов для следующего эпизода. В эту группу попала и я.

Мы с мужчиной моего возраста из Твери должны были сидеть за столиком в кафе и без слов изображать пару, «попивая» красное вино. Остальных молодых людей рассадили за другие столики. Молодой, но уже известный актёр по сценарию пришёл на свидание с девушкой. Он поднимался на наш этаж, по дороге сорвав цветок из кашпо и одолжив конфетку у упитанного мальчика, который сидел за одним из столиков с мамой и ел шоколадные конфеты. Конфету и цветок актёр преподносил девушке как символ начала конфетно-букетного периода, и у них состоялся диалог. Сцену переснимали, наверно, более десяти раз. То рука актёра в кадре перекрывала удивлённое лицо мальчугана, то мальчик рано разворачивал конфету и т.д. Бедный мальчуган за эти дубли съел больше десяти конфет. Потом начали снимать детали крупным планом, один раз камера задержалась и на нашей паре.

Кстати, вино разрешалось нам лишь пригубить, а разговаривать мы должны были беззвучно, и вообще при слове «Мотор» никаких посторонних звуков на съемочной площадке быть не должно, или дубль считали несостоявшимся, и его переснимали. Так помешали проехавшая машина, прошедшие люди в пуховиках, так как по сценарию было лето, и в некоторых сценах статистам приходилось загорать при сильном ветре и температуре +5. Снимали один эпизод более двух часов, что оказалось рекордным временем, бывалые статисты рассказали, что приходилось присутствовать в кадре и намного дольше. Маститый режиссёр уделял большое внимание всем мелочам.

Причём задействованы были не только актёры, но и осветители, костюмеры, помощники режиссёра, девушка с хлопушкой и много других специалистов кино, название специальностей которых я так и не успела узнать. Кто-то держал тяжёлую камеру, которая была подвешена на специальных крючках, кто-то поправлял грим актёрам, другие выставляли свет и декорации. При слове «мотор» все они прятались за кадром, там, где камера их не доставала. Если их «засвечивали», то дубль считался испорченным.

Наконец-то режиссёр произнёс главные слова: «Стоп, снято», и все обрадовались и даже зааплодировали.

С изнанки фильма оказалось, чтобы снять только один небольшой эпизод, иногда надо потратить несколько часов. Съёмочная группа на колёсах кочует с одного места на другое. Это караван из нескольких машин, среди которых длинная автономная подстанция, которая снабжает электричеством, такая же большая машина-костюмерная, машина-туалет и т.д. Съёмки проходят по плану в любую погоду, не хватает солнца для кадра - ставят специальное оборудование. Много солнца, а должен быть вечер, - затеняют.

Мир кино для меня стал другим, ведь раньше я не обращала внимания на мелочи в кадре, смотрела сюжетную линию, игру актёров. Но после того, как сама побывала на съемочной площадке, поняла, что съемки проходят в любую погоду, и это большой труд дружной команды, а не одних актёров. Также я буду теперь уделять большое внимание мелочам в кадре. И, конечно, буду ждать, когда на экраны выйдет сериал, снятый на фоне нашей природы. Сцены снимали в эвент-отеле «Ривер Клаб», в одном из домов д. Заборье, на берегу Волги, в Ольгино и в доме около ДК им. Воровского и рядом с ДК на улице.

Фото:

Людмила Кикало.