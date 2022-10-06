Лучшее детство благодаря вам



Вот и пролетели наши самые лучшие детсадовские годы...

Благодарим наших любимых воспитателей группы № 9 МБДОУ «Детский сад № 2» г. Конаково Алёну Фёдоровну Мезенцеву, Юлию Ивановну Понкратову, Наталью Алексеевну Ткач!

Вас отблагодарим едва ли

За то, что детям нашим

Мам вы часто заменяли!

Как повезло нам встретить вас!

Мы точно знаем без прикрас,

Вы - супер-воспитатели у нас!

Дети так сильно вас полюбили. Частицу своей души вы подарили каждому ребёнку. Вы самые лучшие! Низкий вам поклон.

Родители и дети группы №9 МБДОУ «Детский сад №2» г. Конаково,

выпуск 2022 года.

До свидания, наша уютная группа!

Мы, родители второй младшей группы №1, выражаем огромную благодарность нашим замечательным воспитателям Заре Васильевне Дунаевой и Людмиле Евгеньевне Сальниковой, младшему воспитателю Любови Валерьевне Беляевой. Спасибо за заботу о наших детях!

Выражаем благодарность инструктору по физической культуре Татьяне Николаевне Граниной и музыкальному руководителю Татьяне Владимировне Преображенской.

Родители второй младшей группы №1,

детский сад № 9 «Теремок» г. Конаково.