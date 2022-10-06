ЗАБЕГ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ



В Москве прошел благотворительный забег «Бегущие сердца» в пользу Фонда Хабенского. Проект был приурочен к Международному дню защиты детей.

Бегуны пробежали дистанции 5 и 10 километров, а самыми трогательными стали финиши детей и спортсменов с ограничениями по здоровью.

В акции приняли участие более семи тысяч человек, жители многих регионов страны. Они не только пробежали дистанцию, но и своими благотворительными взносами помогли больным детям. Спорт объединил очень разных людей, на старт вышли актеры, олимпийцы и паралимпийцы, журналисты, студенты и бизнесмены.

Среди них был и наш конаковский пропагандист активного образа жизни Александр Пахомов. У Александра Сергеевича много увлечений: бокс, горные лыжи, дайвинг, бег, вело- и мотопутешествия, охота и рыбалка. Он рассказал нам, что накануне своего дня рождения узнал о благотворительном забеге и решил совместить личную дату и это прекрасное событие.

- Оказался в Москве в назначенный день, прошел регистрацию на забег в 10 км и, соответственно, побежал в многотысячной толпе сторонников, - говорит Александр. - Для меня это не было каким-то соревновательным забегом, и поэтому я не топил на результат, а просто наслаждался видами Красной площади и прочей архитектурой Москвы. Финишировали, нам вручили памятные награды и накормили вкусным обедом. После чего начался концерт с известными исполнителями, такими, как МОТ, «Бурито» и так далее. Спасибо всем, кто организовал это прекрасное мероприятие, музыкальным группам, которые невероятно вдохновляли на дистанции. Спасибо всем, кто принимал участие! Победа над собой - самая ценная из всех наград!

Людмила Кикало.

Фото предоставлено А. Пахомовым.