О, ВОЛГА, КОЛЫБЕЛЬ МОЯ!

1 июня в Конаковском краеведческом музее в рамках мероприятий по антинаркотической направленности и по популяризации здорового образа жизни открылась книжно-иллюстративная выставка «Чистота Волги - здоровье наших жителей».

Представленная литература вызвала интерес у посетителей. Все время экспонирования у выставки будут проводиться беседы и викторина. Помимо прочих изданий, мы обращаем внимание на редкое издание с подписью дарителя - ветерана 185-й стрелковой дивизии И.И.Николенко.

Книга издана в 1961 году в издательстве «Детская литература». Интересны содержание и иллюстрации. Большая глава о Волге, истоках. О проблемах нашей великой реки рассказывает издание, редкое в своём роде. Это представленный фотоальбом «Волга: беда и боль России». Издан в 1989 году в Москве издательством «Планета». Использованы материалы участников культурно- экологической акции «Возрождение».

Интересные публикации подготовлены в ходе экспедиций по Волге, организованных Академией наук СССР и редакцией газеты «Советская Россия». Материалы и уникальные фотографии проникнуты болью за нашу водную артерию, проблемы лесных массивов и прочие экологические беды.

Чудесное оформление и полиграфия, книги просто не хочется выпускать из рук. Цитата к одному из циклов фотографий так и гласит: «Человеку не стало места на реке. Захламив ее до основания, он сам оказался жертвой своих же деяний и безответственности». Звучит актуально как никогда!

Приглашаем наших юных посетителей на тематические программы по экологии. Будем рады вашему участию в конкурсе детских рисунков «Мы за здоровый образ жизни». В завершение нашего экологического марафона в музее состоится творческая встреча любителей поэзии и прозы «Природы храм». О точной дате проведения проинформируем позднее.