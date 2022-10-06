ЭКСКУРСИЯ ВО ДВОРЕЦ



Экскурсия в Императорский Путевой дворец была организована сотрудниками ГБУ КЦСОН Конаковского района для слушателей факультета «Краеведение» университета третьего возраста.

Императорский Путевой дворец – не только одна из главных достопримечательностей Твери, но и уникальный памятник истории и архитектуры XVIII столетия. В прошлом служивший гостевым домом для путешествовавших монархов, в настоящее время дворец является объектом культурного наследия федерального значения.

Большая часть музея - это картинная галерея, в которой отличная коллекция русской живописи первой половины ХХ века. От Репина, Нестерова, Сурикова, Саврасова и Левитана к Рериху, Самохвалову (тому, что «Девушка в футболке»), Фальку и Лентулову.

Еще одно открытие: Кузнецовский фаянсовый завод (нынешнее Конаково) выпускал изысканные вазы и салатницы в стиле ар-деко, а потом резко перешел на русский авангард. Коллекция фарфора и фаянса первых десятилетий ХХ века – очень остроумная и интересная, хочется остановиться и разглядывать детально. Экскурсию провели опытные, талантливые и искренне увлеченные своим делом сотрудники музейного комплекса.

Специалисты ГБУ КЦСОН Конаковского района.